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Otomotiv sektöründe son yılların en büyük birleşme kararını alan PSA ve Fiat Chrysler (FCA),Avrupa Komisyonu incelemesine takıldı.

4 aylık bir inceleme süreci başlatan komisyon, iki şirketin birleşme kararını rekabet açısından inceleyeceğini ve sektörde tekelleşmeye yol açıp açmayacağını soruşturacağını bildirdi.

İncelemenin özellikle hafif ticari araç segmentinde yoğunlaşacağı da edinilen bilgiler arasında.

İki otomotiv grubunun 50 milyar dolarlık birleşmesinin, dünyanın en büyük dördüncü otomotiv grubunu yaratması bekleniyor.

PSA ve FCA'nın birleşme kararının altında, pazardaki artan rekabet, yeni teknoloji geliştirme maliyetlerinin yüksekliği ve sıkılaşan emisyon kurallarının üretim maliyetlerini artırmasın olarak sıralanıyor.