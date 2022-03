Prof. Ortaylı Habertürk TV'de soruları yanıtlıyor

HABERTURK.COM

Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın Teke Tek programında soruları yanıtlayan tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, tarihin ışığında Rusya-Ukrayna savaşını mercek altına alıyor...



Zeytin ağacı dediğin patates püresi değil. Rehabilite edemezsin zaman ister. Bundan bahsedenlerin oradaki topraktan haberleri var mı acaba? Suriye'nin toprak haritası var Türkiye'nin yok. Zeytin kestin mi, biçtin mi, toprağa yerinden oynattın mı yerine getiremezsin. Türkiye'de madencilik yapacağım diyen adamların çoğusu başka bir işi yapamayacaklardır. İçlerinde doğru düzgün bir tane jeolog yoktur. Avrupa'da madenci dediğin zaman hakikaten madencidir. Robert Anhegger vardı, madeni biliyordu. Bu bilgi isteyen bir iştir, ona göre adam istihdam edersin. Bunlar ne madeni, kaya falan kazıyorlar. Kayalar kazılınca su yolları istikametini değiştiriyor. Mevcutları koruyamayan köylü sınıfı var. Gençler kuş vuruyor. O kuşları koruyamazsan böcekleri yemezler. Türkiye'nin zeytinleri çok iyi. Türkiye'deki zeytinlerin hepsinin kendine göre yağı vardır, lezzeti vardır. Hatay'da, Siirt'te bile var. Olmayan yer Maraş. Türkiye ziraatin ıslaha muhtaç yönleri vardır. Çalışmayan, işini doğru düzgün yapmayan tabaların belirli mekanizmalardan uzaklaştırılması, çalışan insanların korunması gerekir. Orayı madencilere verirsen çok büyük hadiseler çıkar. Zeytin insanlık için en önemli gıdalardan biri. Çinli bile zeytinyağı arıyor. Binlerce ağaca sahip olan insanların bu işi ciddiyetle yapması lazım. Küçük Asya'nın zeytinleri çok önemlidir, Aldeniz'in en önemli mıntıkasıdır. Ben çocukken İzmit'ten itibaren başlardı zeytinlikler. Şimdi onlar bitti. Yabani kalıntıları görürsünüz. İznik Gölü'nün etrafında da aynı şey var. Bunlarla Türkiye kurtulur. Gidiyor kömür çıkartacak. Türkiye kömürlerinin beş para etmediğini, üç para ettiğini herkes biliyor. Dünyanın hangi ciddi uzmanına sorsan bu böyle. Ukrayna'nın antrasiti müthiş bir şeydir. Meşhur bir enerji kaynağıydı eskiden. Jeolojik bakımdan bizimkiler çok zor çıkarılır. Bizimkilerin kalorisi düşük. Bu işte seçim yapacaksın. Bu memlekete bu mu lazım, bu mu lazım. Tabii ki zeytin. Sen zeytinlikleri yok ediyorsun. Zeytinyağı kullanmayan, pek zeytinden anlamayan birisi de bakan tayin ediliyor.

"UKRAYNA'DA POLONYA'NIN TESİRİ VARDIR"

Şimdi ortada Kiev var. İnşallah sağlam çıkar. Volga nehri açıldığı zaman 80'li yıllarda. Her yerden Türkologlar geldi gemide bir seminer yapıyoruz. 3-5 bin nüfuslu köyler, kazalar, küçük şehirleri geçiyoruz. Yer demir, gök bakır gibi. Yerde kocaman Volga nehri. Ve orman, orman. Şehirlerde işsiz güçsüz adamlar. Şehrin kütüphanesinde entelektüellere rastlıyorsun. Kütüphaneci 'Siz Türkiye'den mi geldiniz?' diye soruyor 'Nazım'ın eşi Vera'yı tanıyor musunuz?' diye soruyor. Binaların en eskisi 13. asır sonu. Kiev'e geldiğin zaman 10. asır. O dönem için büyük, Slav dünyasının insanlarını temsil ediyor. Kiev'in büyük yükü putperestti. Peçeneklerle olan muharebenin sonunda onlar. Daha sonra hristiyanlık girdi. Buraya Kiev Rusyası denir. Buraya kim girer, kim çıkar? Bunun kavgası var. Büyük alimler diyor ki, 'Biz Ukraynalıyız, onlar Rus'. Şurası bir gerçek, Moskova Rusyası, Altınordu'nun o memleketi ele geçirdikten sonra büyüdü. Rusya tarihinin iki bölümü var. İki bölüm birbiriyle hem ilişkili hem de ayrı. Rus Kazaklarının çok azı Rus'tur. Bunların folklörü, ruhları değişiktir. Bereketli bir yerdir. Kollektivizasyon döneminde 2 atı olan Rus ailesi bulamazsın. Rusya'da istatistiklere göre her aileye çeyrek at düşüyor. Bununla ekin yapmak mümkün değil ama Ukrayna'da bu refah vardı. 30'larda Ukrayna artık Rusya'ya hınç duyan bir yer oldu. Daha eskiden öyle değildi. Katoliktir. Yani Ortodoks kilisesinin ritüellerini saklarlar. Papazları evlenir, tıpkı Ortodoks kilisesinde olduğu gibi. Dinlerinde ve hayatlarında Polonya'nın çok tesiri vardır. Burası Sovyetler Birliği tarafından ilhak edildi. Onun için Rusya ile araları hiç iyi değildir. Avrupa ve Kanada'da diasporası vardır.

"OSMANLI'NIN RUS'TAN ANLADIĞI UKRAYNA'DIR"

Ukrayna'da Rus teorisini benimseyenler var; arayı bulmaya çalışanlar var. Ukrayna oluşumunda Türklerin tesiri olduğuna dair bir görüş var. Ortalama Rus münevveri ister komünist, ister monarşist, ister cumhuriyetçi liberal olsun büyük ölçüde Rus ile Ukraynalıların bir olduğuna inanır. 1989'lardan evvel Rusya'yı çok gezmek mümkün değildi. Doğu'daki Ukraynalı ile Batı'daki çok farklıdır. Altınordu ile başta çok kavga etmediler. Orada gecikme var. Altınordu ile Ruslar arasında bir kavga olmamıştır. Bu çok önemli bir şeydir. Rus kavminin, Moskofların gelişi sonradır. Bizim Osmanlı belgelerinde ise Rus lafından anlaşılan Ukrayna'dır. Kırım Hanlığı için sözkonusu olan Ukraynalılara Kazak derler. Biz Rusya'yla 1495'de tanıdık birbirimizi. Oraya sefir yollamazdık. Bahçesaray'da bir Moskova sefiri vardı. 1700'de İstanbul Anlaşması'yla Ruslar geldi buraya. Ukrayna'nın elinde iken Kırım'a gerekli müzahareti yapmadılar maalesef. Sahile yerleşmelerine müsaade etmediler, eğitimin Türkçe olmasına müsaade etmediler. Ak Mescit'te bir kürsü kuruldu. Bazı arkadaşlar gittiler. Bazı evraklar bir köşede kalmış kadı sicilleri falan. Onları buldular, bir arşiv çıktı ortaya. Kırım'ın Türk tarihi için önemli. Osmanlı arşivindeki vesikaların zenginliği Kırım Hanlığı'nın merkeze bağlı olmasıydı. Oranın evrakı buradadır. Ukrayna bugün artık dönüşü olmayacak şekilde kendi milliyetçiliğin içinde büyük problem yaratır. Polonya ile Rus geriliminden sonra bu da ciddi bir şeydir.