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Çekmeköy Belediyesi, pazartesi günü “Çekmeköy’ün Depremselliği ve Deprem Dirençli Çekmeköy” konferansı düzenledi. Konferansta Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da yaşanması beklenen büyük deprem ve ilçeyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"KİMİ YERLER DİNAMİTLE KIRACAĞINIZ TAŞLARDAN OLUŞMUŞ DURUMDA"

Görür, Çekmeköy’ün zemininin sağlam olduğunu ve dinamitle kırılacak bir dirence sahip olduğunu vurguladı, "Çekmeköy jeolojisi paleozoik dediğimiz çok sağlam sert ve sağlam kayalardan oluşmuş. Yani bu bölgenin jeolojisi de eski kayalardan oluşmuş, sağlam çekiçle kıracağınız, kimi yerlerde dinamitle kıracağınız taşlardan oluşmuş durumda. Ordovisiyen, Silüriyen, Devoniyen gibi yaşlı kayalar burada var" ifadelerini kullandı.

İlçenin zeminiyle ilgili detaylı bilgi veren Görür, "Deprem sırasında Çekmeköy az hızla sarsılacak. Bu demektir ki deprem sırasında evleriniz büyük ölçüde sarsıntıdan yıkılmayacak. Sizin binalar muhtemel bir depremde aşarı bir şekilde sarsılmayacak. Depremin en belirgin özelliği binanın sarsılmasıdır. Ne kadar hızlı sarsılırsa çabuk yıkılır, ne kadar yavaş sarsılırsa az yıkılır. Şimdi genellikle burada yani Çekmeköy’de binalar az hızla sarsılır. Bu demektir ki Çekmeköy’deki binalardan deprem sonrası insanların büyük bir kısmı sağ olarak canlı olarak binalardan dışarı çıkabilir. Göçük olmaz göçük altında kalmaz ölmezler. Unutmayın en iyi bina depremden sonra sahibinin içinden sağ çıkmasını sağlayan binadır“ dedi.

SOSYAL MEDYADA ABARTILI BULUNDU Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklamaları sosyal medyada yankı bulurken, açıklamaların emlak fiyatlarını şişireceği yönünde tepkiler de geldi. Tepkilerin ardından belediye yetkilileriyle konuştuk. Yetkililer, ilçe sakinlerini deprem konusunda bilgilendirmek için konferans düzenlediklerini, Görür'ün bilimsel veriler ışığında Çekmeköy'ün zemin durumu ve olası depremde yaşanabilecekler hakkında bilgi verdiğini belirtti. Yetkili, Çekmeköy'ün depremle ilgili olası durumunun İBB raporlarında da görülebileceğini kaydetti.