20 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, siyaset bilimi ile ilgili akademik çalışmalarının yanı sıra belgesel, televizyon programları ve köşe yazılarıyla da tanınıyor. Prof. Dr. Zorlu, bundan böyle HABERTURK.COM'da yazacak. İlk yazı yarın...
PROF. DR. KÜRŞAD ZORLU KİMDİR?
Yozgat Yerköy’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Yerköy’de tamamladı. 1998 yılında Selçuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Aynı dalda yüksek lisans yaptı. 2009 yılında doktora derecesi aldı. Bu süreçte bürokrasinin çeşitli kademelerinde önemli görevler üstlendi. 2010 yılında Ahi Evran Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent olarak göreve başladı. Aynı fakültede bölüm başkanı ve dekan yardımcılığı görevlerini yürüttü. The University of South Carolina’da misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Yönetim ve Strateji alanında doçent unvanı aldı. Yapay Zeka ve liderlik konusunda amprik çalışmalar gerçekleştirdi. 2019'da Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde Profesör oldu. Yüksek Öğretim Kurulu’nun kararı uyarınca halen Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığını yürütüyor.
Avrasya bölgesi ve Türk dünyasına yönelik çok sayıda makale, belgesel ve televizyon programları hazırlayan Kürşad Zorlu çeşitli ülkelerde seçim gözlemcisi olarak yer aldı. Bu alanda çok sayıda ödül aldı.
Kazakistan-Türkiye Üstün Hizmet Madalyası, Ahmet Zeki Velidi Togan Hizmet Ödülü, İsmail Gaspıralı Türk Dünyası Ödülü, Kanal Avrupa Dış Türkler Medya Hizmet Ödülü, Yankı Dergisi 45.Yıl Onur Ödülü, Uluslararası Yabancı Medya Gözüyle Kazakistan” yarışmasında (54 ülke arasında) birincilik ödülü, Uluslararası Türksoy Medya Ödülü, Uluslararası Türk Akademisi Madalyası, Kazakistan Halklar Asamblesi Madalyası, ve TÜRKSAV Türk Dünyasına Hizmet Ödüllerinin sahibi oldu. Daha önce farklı gazetelerde köşe yazarlığı yapan Kürşad Zorlu, Basın-Yayın ve Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeliğini yürütmekte olup yayınlanmış 2 kitabı bulunmaktadır.
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