Piyalepaşa Bulvarı Mecidiyeköy yönünde geçtiğimiz gün meydana gelen kazada, Prof. Dr. Burak Erdamar (52),kullandığı motosikletle arıza nedeniyle yolun kenarında park halinde duran bir otomobile çarptı.

Kaza Ermadar hayatını kaybetti. Kazanın ardından Prof. Dr. Erdamar'ın ambulansa taşınma anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.



Öte yandan bugün olay yerinde Prof. Dr. Erdamar'a ait gözlük bulundu. Çalıştığı hastaneden gelen bir kişi olay yerinden Prof. Dr. Erdamar'a ait gözlüğü aldı.