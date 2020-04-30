İHA

Kaza, bugün Okmeydanı Piyalepaşa Bulvarı Mecidiyeköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvarda seyir halinde olan Sezer A. isimli sürücünün otomobili arıza yaptı.

İHA'nın haberine göre, aracını yol kenarına çeken A. tamirci çağırarak beklemeye başladı. Bu sırada motosikletiyle seyir halinde olan özel bir hastanede görevli Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Burak İhsan Erdamar aracın park halinde olduğunu fark etmedi.

Doktor Erdamar hızla park halindeki araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan doktor Erdamar olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Profesör doktor hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.