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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Priştina Havalimanı’nda rekor - İş-Yaşam Haberleri

        Priştina Havalimanı’nda rekor

        Limak'ın 2010 yılında devraldığı Priştina Uluslararası Adem Yaşari Havalimanı, 2024 yılında 4 milyondan fazla yolcuyu ağırlayarak tarihi bir rekora imza attı. Artan yolcu trafiği doğrultusunda Limak tarafından gerçekleştirilen altyapı ve genişletme çalışmaları ile Priştina Havalimanı, bir önceki yıla kıyasla yolcu sayısında yüzde 19,20'lik artış kaydederek bölgede önemli bir havacılık merkezi haline gelmeyi başardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 14:43 Güncelleme: 15.01.2025 - 14:43
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        Priştina Havalimanı'nda rekor
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        İnşaat ve işletmesini Limak’ın üstlendiği, Kosova Cumhuriyeti’nin tek uluslararası havalimanı olma özelliğine sahip Priştina Uluslararası Adem Yaşari Havalimanı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 19,20'lik artışla 2024 yılında 4 milyondan fazla yolcuyu ağırladı. Bu gelişme, havalimanı terminal binasında düzenlenen törenle kutlandı. Törene, Kosova Başbakanı Albin Kurti, Başbakan Yardımcısı Emilija Rexhepi ile bakanlar ve Priştina Uluslararası Havalimanı CEO’su Hakan Öztürk katıldı.

        İKİ KATINDAN FAZLA ARTIŞ

        Limak’ın devralmasından önce 1.4 milyon yolcuya hizmet veren Priştina Havalimanı, 2013 yılında hizmete açılan yeni terminal binası sayesinde önemli bir atılım kaydetti ve 2024’te yolcu sayısını iki katından fazla artırdı. Bu artışta, 2024 yılının Ağustos ayında gerçekleştirilen terminal genişletme ve kapasite artırma yatırımları da önemli bir rol oynadı. Terminal kapı sayısının 8’den 12’ye yükseltilmesi ile havalimanından yılda 1.2 milyon yolcunun daha çıkış yapması sağlandı. Öte yandan 2024 yılının başında Kosova'ya vize serbestisi getirilmesi de yolcu sayısının artışında etkili oldu.

        Kosova’nın bölgesinde önemli bir havacılık merkezi haline geldiğini ve stratejik bir turizm destinasyonu olduğunu belirten Kosova Başbakanı Albin Kurti, “Vizelerin serbestleştirilmesi, Kosova Cumhuriyeti vatandaşlarına Schengen bölgesinde kısa süreli seyahat hakkı veriyor. Priştina Havalimanı aracılığıyla hem gidiş hem de dönüş yapan yolcular için uçuşlar artık daha rahat ve hızlı. Son dönemdeki çalışmalar neticesinde hava taşımacılığının geliştirilmesi için ek tesisler yapıldı ve havalimanı altyapısını iyileştirmeye yönelik önemli adımlar atıldı. Kosova’nın kalkınmasında önemli bir gelişmeye tanıklık ediyoruz, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.

        Priştina Uluslararası Havalimanı CEO’su Hakan Öztürk ise “Bugün önemli bir uçuş destinasyonu olmasına tanıklık ettiğimiz Priştina Havalimanı’nın yolcu trafiğinde yaşanan bu önemli artış, havalimanında en üst kalitede hizmet sunma konusundaki kararlılığımızın bir göstergesi. Limak olarak Priştina Havalimanı’nda önemli altyapı yatırımlarına imza attık. Pistin uzunluğunu 2.500 metreden 3.040 metreye çıkardık. Kapasiteyi önemli ölçüde artıran bu gelişmeyle daha büyük uçakları ve daha fazla uçuşu karşılamaya başladık. Yolcu yoğunluğu ve uçuş öncesi bekleme sürelerinde ciddi iyileştirmeler sağlayarak hizmet kalitesinde de önemli bir ivme yakaladık. Bu iyileştirmeler yalnızca verimliliği artırmakla kalmadı, aynı zamanda genel seyahat deneyimine de olumlu yönde etki etti. Bu anlamda Priştina Havalimanı ile uluslararası seyahatleri kolaylaştırmaktan ve Kosova’nın dünyayla bağlantısına katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Priştina'yı bölgede önemli bir merkez haline getirmeye yönelik çalışmalarımıza ve bölgenin ihtiyaçlarına cevap vermeye devam edeceğiz. Tüm tarafların desteği ve iş birliği için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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