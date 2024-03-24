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        Haberler Magazin Prensesler her daim gündemde. Bugünün prensesleri yarının kraliçeleri - Magazin haberleri

        Bugünün prensesleri yarının kraliçeleri

        Dünyada kaç ülkede monarşi rejimi var? En çok kraliyet ailesi hangi kıtada bulunuyor? Kaç kişinin ülkesinde kral, kraliçe, prens ve prenses var? Avrupa'nın gözde kraliyet ailelerinin prensesleri kimler? Taht sırasında hangi prenses, kaçıncı sırada?

        Giriş: 24.03.2024 - 00:01 Güncelleme: 24.03.2024 - 09:08
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        Prensesler diyarına bir bakış
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        'Prenses' kavramını, ilk olarak ilkokul çağlarında 'Pamuk Prenses ve 7 Cüceler'de öğrendik.

        Büyüdükçe, 'Prenses'in sadece bir masal kahramanı değil, gerçek hayatta da var olduğunu öğrendik.

        Adını duyduğum ilk prenses; döneminin ünlü oyuncusu Monaco Prensesi ABD'li Grace Kelly idi.

        OSCARLI PRENSES

        Gelmiş - geçmiş en güzel kadınlardan biri olan Grace Kelly, sadece 11 filmde rol almasına rağmen Hollywood'a damgasını vurdu. Ve 'Taşralı Kız' ile 1954'te 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında Oscar ve Altın Küre kazandı.

        YÜZYILIN İKONİK KİŞİLERİNDEN BİRİ OLDU

        1956'da Monaco Prensi III. Rainier ile evlenerek 'Prenses' ünvanına sahip olan Prenses Grace, doğal olarak, mesleğini bırakarak Monaco'ya yerleşti.

        Emekli bir Hollywood yıldızı olmasının da etkisiyle giydiklerinden, yediklerine kadar bütün yaşamı, her ayrıntısıyla küresel bir meraka sahne olan Prenses Grace, 20'nci yüzyılın en ikonik kişilerinden biriydi.

        HAYATINI 52 YAŞINDA KAYBETTİ

        II. Albert, Caroline ve Stéphanie adını verdikleri çocuklarını dünyaya getiren Prenses Grace, 14 Eylül 1982'de geçirdiği trafik kazası sonucu 52 yaşında hayatını kaybetti.

        Prenses Grace; herkes için masallardaki, romanlardaki, filmlerdeki masal kahramanı prensesin yaşayan haliydi. Hikâye; ne yazık ki masal, roman ve filmlerdeki gibi mutlu sonla bitmedi. Ölümü, küresel bir üzüntüye neden oldu.

        KRALİYET KAVRAMININ KARŞILIĞI

        Prenses Caroline (Üstte), Prenses Stéphanie (Altta) Prenses Diana (Sağda)

        1980'li yılların ilk yarısında en çok ilgi gören 3 prenses vardı.

        Prenses Grace'in kızları; Prenses Caroline, Prenses Stéphanie ve Birleşik Krallık'ın Galler Prensesi Diana...

        Kraliyeti formatlayan prenses
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        Güzelliklerini annelerinden alan Prenses Caroline ile Prenses Stéphanie'nin de yaşamları küresel bir meraka sahipti. Saç şekilleri ve giyim tarzları, döneminin genç kızları için birincil derecede modaydı. Keza; Prenses Diana da öyleydi.

        Prenses Caroline ile Prenses Stéphanie, Prenses Diana ile birlikte 'Prenses' ve 'Kraliyet' kavramlarının karşılığıydı.

        MAHZUN VE MUTSUZ PRENSES

        Prenses Diana ile Prens Charles'ın 29 Temmuz 1981'de nikâh törenini canlı yayında milyarlarca kişi izledi.

        1990'lı yıllarda Prenses Caroline ile Prenses Stéphanie'ye olan küresel ilgi azalırken Prenses Diana, her gün gündemdeydi. Eşi Prens Charles ve kayınvalidesi Kraliçe II. Elizabeth ile yaşadığı çatışmaların sonucunda mağdur olarak görülmesiyle mahzun prensese dönüşen Prenses Diana hakkında; "Ünvanına ve güzelliğine rağmen mutsuz bir prenses" algısı oluştu. Hal böyle olunca da her söyleminin, her hareketinin gündemde olması kaçınılmaz bir hal aldı.

        MUTLU SONLA BİTMEDİ

        1996'da Prens Charles'tan boşanmasıyla bir prenses hikâyesi daha mutlu sonla bitmemiş oldu.

        31 Ağustos 1997'de Paris'te geçirdiği trafik kazasında 36 yaşında hayatını kaybettiğinde çoktan 20'nci yüzyılın en ikonik kadınlarından biri olmuştu.

        Prenses Diana, her ne kadar boşanmış olsa da üzerindeki merak hiç sonlanmadı, aynı şekilde gündemde kaldı.

        Ölümü, tıpkı Prenses Grace'de olduğu gibi küresel bir üzüntüye neden oldu.

        GÜNÜMÜZÜN İKONİK PRENSESİ

        Ve günümüzün ikonik prensesi; Birleşik Krallık'ın prensesi; taht sırasında ilk sırada bulunan Prens William'ın 2011'de evlendiği Galler Prensesi Kate Middleton...

        HAYATINDAN ENDİŞE EDİLDİ

        2010'lu yıllarda 'Kraliyet'in simgesi haline gelen Prenses Kate'in de yaşamı her daim merak konusu oldu. Öyle ki küresel gündem haline dönüştü.

        Bunun son örneğini de son 3 aydır ziyadesiyle gördük.

        Ocak ayında karın ameliyatı olduktan sonra ortalıktan kaybolan Prenses Kate'in akıbeti, küresel merak konusu oldu.

        O merakla; da; aldatıldığından, hayatını kaybettiğine kadar geniş bir yelpazede iddialar ortaya atılırken türlü türlü spekülasyonlar üretildi.

        KANSER OLDUĞUNU AÇIKLADI

        O iddialar, spekülasyonlar öyle bir hal aldı ki Prenses Kate'in akıbetinin ne olduğu sorusu bıkkınlık yarattı. Gerek Türkiye'de gerekse başka ülkelerde, aralarında ünlülerin de olduğu birçok kişinin; "Dünyada bu kadar sorun varken tek derdimiz Prenses Kate mi?" türündeki sosyal medya paylaşımları, o bıkkınlığı dile getirdi.

        Prenses Kate, hakkında oluşan tepkilerden olsa gerek cuma gecesi yaptığı açıklamayla bütün iddiaları çürütüp spekülasyonlara son verdi.

        Kanser olduğunu, tedavisi için uzun zamandır ortalarda görünmediğini açıklayan Prenses Kate'e karşı oluşan tepkiler yerini üzüntüye bıraktı.

        Bütün bunların ışığında dünyada monarşiyle yönetilen kaç ülke olduğuna ve Avrupa'nın gözde kraliyet ailelerinin prenseslerinin kim olduğuna bakalım.

        44 ÜLKEDE MONARŞİ REJİMİ BULUNUYOR

        6 kıtada bulunan 237 ülkede; 23 Mart 2024, saat 00.01 itibarıyla 8.098.359.793 kişi yaşıyor.

        44 ülkede 4 farklı türde olmak üzere monarşi yönetim şekli mevcut. (% 18.56)

        Tahmin edilenin tam tersine en az monarşi rejiminin görüldüğü kıta; Afrika...

        Monarşi demek; kral, kraliçe, prens ve prenses demek.

        Bütün bu masalımsı figürlerin hayatları; küresel bir ilgiyle ve merakla takip ediliyor.

        En fazla da prensesler...

        Öyle ki prensesler, kral ve kraliçelerden daha fazla ilgi çekiyor.

        HANGİ KITADA KAÇ ÜLKE MONARŞİYLE YÖNETİLİYOR?

        ASYA... 14

        Asya'da 45 ülke bulunuyor (% 31)

        AVRUPA... 12

        Avrupa'da 64 ülke bulunuyor (% 19)

        KUZEY AMERİKA... 9

        Kuzey Amerika'da 23 ülke bulunuyor (% 39)

        OKYANUSYA... 6

        Okyanusya'da 15 ülke bulunuyor (% 40)

        AFRİKA... 3

        Afrika'da 54 ülke bulunuyor (%6)

        ANAYASAL MONARŞİYLE YÖNETİLEN ÜLKELER (30)

        • Andorra (80.272)

        • Antigua ve Barbuda (94.673)

        • Avustralya (26.627.482)

        • Bahamalar (411.504)

        • Belçika (11.707.669)

        • Belize (415.042)

        • Bhutan (791.008)

        • Kamboçya (17.073.402)

        • Kanada (39.017.082)

        • Danimarka (5.931.708)

        • Grenada (126.698)

        • İngiltere (67.899.820)

        • Jamaika (2.825.065 )

        • Japonya (122.814.869)

        • Lesotho (2.348.984)

        • Lüksemburg (659.743)

        • Malezya (34.572.094)

        • Hollanda (17.656.726)

        • İspanya (47.487.050)

        • İsveç (10.656.765)

        • Norveç (5.503.349)

        • Papua Yeni Gine (10.464.165)

        • Saint Kitts ve Nevis (47.823)

        • Saint Lucia (180.658)

        • Saint Vincent ve The Grenadines (103.644)

        • Solomon Adaları (752.130)

        • Tayland (71.865.304)

        • Tonga (108.432)

        • Tuvalu (11.455)

        • Yeni Zelanda (5.258.500)

        TOPLAM NÜFUS... 504.123.116

        MUTLAK MONARŞİ İLE YÖNETİLEN ÜLKELER (5)

        • Brunei (454.957)

        • Esvatini (1.218.568)

        • Umman (4.694.600)

        • Suudi Arabistan (37.328.918)

        • Vatikan (524)

        TOPLAM NÜFUS... 43.697.567

        FEDERAL MONARŞİYLE YÖNETİLEN ÜLKELER (2)

        • Birleşik Arap Emirlikleri (9.571.289)

        • Malezya (34.572.094)

        TOPLAM NÜFUS... 44.143.383

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        KARMA MONARŞİYLE YÖNETİLEN ÜLKELER (7)

        • Bahreyn (1.495.090)

        • Fas (38.110.025)

        • Katar (2.731.412)

        • Kuveyt (4.338.722)

        • Lihtenştayn (39.760)

        • Monako (36.190)

        • Ürdün (11.370.322)

        TOPLAM NÜFUS... 58.121.521

        Dünyada 650.085.587 (Dünya nüfusunun % 8'i) kişinin ülkesinde; kral, kraliçe, prens ve prenses var.

        * Ülkelerin ve dünyanın nüfusu; 23 Mart 2024 itibarıyla saat 00.01 verileriyle ele alınmıştır.

        İNGİLTERE

        • Prenses Kate

        Prens William'ın eşi.

        Yaşı... 42

        Prenses Kate

        • Prenses Charlotte

        Prens William ile Prenses Kate Middleton'ın kızı.

        Yaşı... 8

        Taht Sırası... 2

        • Prenses Lilibet

        Kraliyet görevlerini bırakan Prens Harry ile Meghan Markle'in kızı.

        Yaşı... 2

        Taht Sırası... 6

        • Prenses Beatrice

        Prens Andrew'in kızı.

        Yaşı... 35

        Taht Sırası... 8

        Prenses Beatrice

        • Prenses Sienna Elizabeth

        Prenses Beatrice'in kızı.

        Yaşı... 3

        Taht Sırası... 9

        • Prenses Eugenie

        Prens Andrew'in kızı.

        Yaşı... 33

        Taht Sırası... 10

        Prenses Eugenie

        • Prenses Michael

        Prens Michael'in eşi.

        Yaşı... 79

        • Prenses Anne Elizabeth Alice Louise

        Merhum Kraliçe II. Elizabeth'in kızı

        Yaşı... 73

        İSPANYA

        • Prenses Leonor de Borbón

        İspanya Kralı VI. Felipe ve Letizia Ortiz'nın kızı.

        Yaşı… 18

        Taht Sırası... 1

        Prenses Leonor de Borbón

        • Prenses Sofía Borbón

        İspanya Kralı VI. Felipe ve Letizia Ortiz'nın kızı.

        Yaşı... 16

        Taht Sırası... 2

        • Prenses Tamara Laura Czartoryska

        İspanya Kralı I. Juan Carlos'un ilk kuzeni Prens Adam Czartoryski ile Nora Picciotto’nın kızı.

        Yaşı… 45

        İSVEÇ

        • Prenses Victoria Ingrid

        Kral XVI. Carl Gustaf ve Kraliçe Silvia'nın kızı.

        Yaşı.. 46

        Taht Sırası… 1

        Prenses Victoria Ingrid

        • Prenses Estelle

        Prenses Victoria Ingrid'ın kızı.

        Yaşı... 12

        Taht Sırası… 2

        • Prenses Madeleine

        Kral XVI. Carl Gustaf ve Kraliçe Silvia'nın kızı.

        Yaşı… 41

        Taht Sırası… 8

        Prenses Madeleine

        • Prenses Leonore

        Prenses Madeleine'nin kızı

        Yaşı... 10

        Taht Sırası… 9

        • Prenses Adrienne

        Prenses Madeleine'nin kızı

        Yaşı... 5

        Taht Sırası... 11

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        BELÇİKA

        • Prenses Elisabeth

        Kral Philippe ile Kraliçe Mathilde d'Udekem d'Acoz’un kızı.

        Yaşı… 22

        Taht Sırası… 1

        Prenses Elisabeth

        • Prenses Astrid Joséphine-Charlotte Fabrizia Elisabeth Paola Marie

        Eski Kral II. Albert ve Kraliçe Paola Ruffo di Calabria'nın kızı.

        Yaşı… 61

        Taht Sırası… 5

        • Prenses Laetitia Maria

        Prens Lorenz ile Prenses Astrid Joséphine-Charlotte Fabrizia Elisabeth Paola Marie’nin kızı.

        Yaşı… 31

        Taht Sırası… 6

        • Prenses Delphine Boël

        Belçika'nın eski kralı 2. Albert'in, Barones Sybille de Selys Longchamp ile evlilik dışı ilişkisinden dünyaya geldi.

        Yaşı… 56

        Prenses Delphine Boël

        • Prenses Joséphine

        Prenses Delphine Boël'in kızı.

        Yaşı... 20

        DANİMARKA

        • Prenses Isabella

        Kral X. Frederik ile Kraliçe Mary Donaldson’ın kızı.

        Yaşı… 16

        Taht Sırası... 2

        Prenses Isabella

        • Prenses Josephine

        Kral X. Frederik ile Kraliçe Mary Donaldson’ın kızı.

        Yaşı... 13

        Taht Sırası... 4

        • Prenses Marie

        Prens Joachim'in eşi.

        Yaşı… 48

        • Prenses Mary

        Prens Joachim ile Prenses Marie'nin kızı.

        Yaşı... 10

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        HOLLANDA

        • Prenses Catharina-Amalia

        Kral Willem-Alexander ile Kraliçe Máxima'nın kızı

        Yaşı… 20

        Taht Sırası... 1

        Prenses Catharina-Amalia

        • Prenses Alexia

        Kral Willem-Alexander ile Kraliçe Máxima'nın kızı

        Yaşı… 18

        Taht Sırası... 2

        • Prenses Ariane

        Kral Willem-Alexander ile Kraliçe Máxima'nın kızı

        Yaşı… 16

        Taht Sırası... 3

        • Prenses Laurentien

        Prens Constantijn’in eşi.

        Yaşı… 57

        • Prenses Margriet

        Kral Willem-Alexander'ın teyzesi.

        Yaşı... 81

        Taht Sırası... 8

        • Prenses Beatrix

        30 Nisan 1980’de tahta çıkmış olup 33 sene süreyle Hollanda Kraliçesi olduktan sonra 30 Nisan 2013 tarihinde tahtını oğlu Willem-Alexander'a bırakmıştır. Tahtından feragat etmesinden sonra üç resmi unvan kullanmaya başlamıştır: Royal Altes Hollanda Prensesi Beatrix, Orange-Nassau Prensesi ve Lippe-Biesterfeld Prensesi ünvanlarını taşıyor.

        Yaşı… 86

        NORVEÇ

        • Prenses Ingrid Alexandra

        Prens Haakon ve Prenses Mette-Marit'in kızı.

        Yaşı… 20

        Taht Sırası... 2

        Prenses Ingrid Alexandra

        • Prenses Mette-Marit

        Prens Haakon’un eşi

        Yaşı… 50

        Taht Sırası... 4

        MONACO

        • Prenses Charlene

        Prens II. Albert'ın eşi.

        Yaşı... 46

        Prenses Charlene

        • Prenses Gabriella

        Prens II. Albert ile Prenses Charlene'nin kızı.

        Yaşı: 10

        Taht Sırası... 1

        * Prens II. Albert'ın ABD'li bir garsonla yaşadığı evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen 31 yaşındaki Jazmin Grace Grimaldi'ye prenseslik ünvanı verilmedi.

        • Prenses Caroline

        Prens III. Rainier ile Prenses Grace Kelly'nin kızı.

        Yaşı... 67

        Taht Sırası... 2

        • Prenses Stephanie

        Prens III. Rainier ile Prenses Grace Kelly'nin kızı.

        Yaşı... 59

        Taht Sırası... 5

        • Prenses Charlotte Casiraghi

        Monaco Prensesi Caroline'in kızı.

        Yaşı… 37 Yaşında

        Taht Sırası… 7

        Prenses Charlotte Casiraghi

        • Prenses Pauline Ducruet

        Prenses Stephanie'nin kızı.

        Yaşı... 29

        Taht Sırası… 11

        • Prenses Camille Gottlieb

        Prenses Stephanie'nin kızı.

        Yaşı... 25

        Taht Sırası… 12

        İkili mi ikilik mi?
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