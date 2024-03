zeki alasya

10 yılda; 6 film...

Toplam izleyici sayısı; 21.818.391...

Film ortalaması; 3.636.398...

2011'de bu konuda röportaj yaptığım Selçuk Aydemir'e; "Cem Yılmaz, sence neden destek verdi?" şeklindeki soruma şöyle cevap vermişti; "Çalgı Çengi'de 'Her Şey Çok Güzel Olacak'taki samimi tadı bulduğunu söyledi. Sanıyorum ben ve Murat Cemcir ile Ahmet Kural'da gençliğini gördü. Bu nedenle filme sponsor oldu. Bir de gala düzenleyip o gece yanımızda oldu."

Her Şey Çok Güzel Olacak (1998 / Mazhar Alanson - Cem Yılmaz)

Elbette her filmin o kadar yüksek izleyici sayısına ulaşmasını beklemek ütopik bir yaklaşım olur ama Ahmet Kural ile Murat Cemcir'in önceki iki filminin yüksek gişesi, doğal olarak beklentileri yüksek seviyeye taşımıştı.

'Çalgı Çengi İkimiz'in izleyici sayısı, ilkinden yüzde 4583 fazla olmasına rağmen, her bir 'Düğün Dernek' filminden neredeyse yarı yarıya bir gişeye sahip olması şaşkınlık yarattı.

"NİYESİ BİZDE KALSIN"

Ahmet Kural, küslük konusunda şunları söylemişti; “Birbirimize uzun bir süredir kırgınız. Niyesinin her zaman bizde kalmasını isteriz. Birlikte çok güzel başarılara imza attık. Onun emeği bende çoktur, benim de emeğim onda çoktur. Şu an bir kırgınlık dönemi geçiriyoruz. Arkadaşlık ve dostluklar arasında olur böyle şeyler. Durumumuza üzülüyorum. Biz bu yola beraber çıktık, bir anda küsüp gitmek kolay değildir. Maalesef şu an birbirimize kırgınız. Günün birinde barışılır, konuşulur. Biz düşman olacak insanlar değiliz.”