Prenses Kate, eşi Prens William ve Kral Charles ile birlikte Katar Emiri ve eşini ağırladı
Eylül ayında kemoterapiyi tamamlayan Prenses Kate Middleton, büyük çaplı kraliyet görevlerinden birine katıldı. Eşi Prens William ve kayınpederi Kral Charles ile birlikte Katar Emiri ve eşini ağırlayan Middleton, Kraliçe Elizabeth'in küpelerini taktı ve misafire özel renk seçti
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Kanser teşhisi sonrası kemoterapi tedavisinin bittiğini eylül ayında açıklayan Prenses Kate Middleton, o tarihten bu yana sadece büyük çaplı kraliyet görevlerinde bulunuyor.
Dün, eşi Prens William ve Kral Charles ile birlikte Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani ile eşi Şeyha Jawaher'i ağırladı.
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Göğüs enfeksiyonunun etkilerinin devam etmesiyle nedeniyle Kraliçe Camilla resmi buluşmada yer almadı.
Katar Emiri ve eşinin İngiltere'ye yaptığı resmi ziyaret için başkent Londra'da düzenlenen törende, At Muhafızları Geçit Töreni yapıldı.
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KATAR BAYRAĞININ RENGİNİ SEÇTİ
Prenses Kate Middleton, törende İngiliz moda tasarımcısı Sarah Burton'ın elinden çıkma bordo palto, şapka, aynı renkte çizme ve eldivenle hazır bulundu. Bu renk seçiminin misafirlerin ülkesi Katar bayrağının rengine gönderme olması dikkat çekti.
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KRALİÇE'DEN KALMA KÜPELERİ TAKTI
Prenses Kate Middleton, Kraliçe Elizabeth'ten kalan Bahreyn incili damla küpeleri ve Prens Philip'in Nisan 2021'deki cenazesinde taktığı Japon inci gerdanlığıyla beğeni topladı.
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At Muhafızları Geçit Töreni'ndeki selamlamanın ardından Prenses Kate ile Prens William çiftiyle Kral Charles, Katarlı konuklarıyla birlikte bir araba alayıyla Buckingham Sarayı'na gitti.
Ziyaret, öğle yemeği ve Kraliyet Koleksiyonu'ndan Katar'ı ilgilendiren hazinelerin incelenmesiyle devam etti.
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ZİYAFETE KATILMADI
İki günlük ziyaret, dün akşam Buckingham Sarayı'nda verilen ziyafetle sona erdi.
İyileşme süreci devam eden Kate Middleton akşam yemeğine katılmazken, Kraliçe Camilla akşam yemeğinde eşi Kral Charles ile birlikte konuklarına eşlik etti.
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Mart ayında kanser tedavisi gördüğünü açıkladıktan sonra 2024'ün büyük bölümünde kraliyet görevlerinden uzak olan Prenses Kate Middleton, kemoterapiyi tamamladığını 9 Eylül'de duyurmuştu.
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Galler Prensesi, kraliyet ailesiyle birlikte ilk büyük görevine 9 Kasım'da katılmıştı. Londra'daki Royal Albert Hall'da düzenlenen Kraliyet İngiliz Lejyonu Anma Festivali'nde eşi Prens William ile birlikte boy göstermişti.