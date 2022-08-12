Prenses Diana belgeselinde yeni iddialar

Prenses Diana'nın ölümü ile ilgili komplo teorileri: İlk kez konuşulacak... - Haberler

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Daily Mail'in haberine göre Prenses Diana'nın 25. ölüm yıldönümünde, Diana'nın hayatını kaybetmesine ilişkin komplo teorilerinin yer aldığı Diana'yı araştırmak: Paris’te Ölüm (Investigating Diana: Death in Paris) adlı bir belgesel yayınlanacak.

BELGESEL İÇİN PRENSLERE DANIŞILMAMIŞ Kaynaklar, belgesel için Prens William ve Prens Harry'e danışılmadığını öne sürdü. Ayrıca Prens William ve Prens Harry'e yakın bir kaynak, programın ön izlemesinin de prenslere izletilmediğini iddia etti.

PRENSES'İN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN KOMPLO TEORİLERİ YER ALACAK Dört bölümlük program, 31 Ağustos'ta Galler Prensesinin ölüm yıldönümüne denk gelecek şekilde İngiliz televizyonunda Channel 4'te yayınlanacak. Prenses Diana 31 Ağustos 1997'de Paris'te araba kazasında hayatını kaybettiğinde 36 yaşındaydı. Ölümüne ilişkin yıllar boyunca komplo teorileri üretildi.

"DAHA ÇOK POLİSİYE TÜRÜNDE OLACAK" Channel 4 ve Discovery Plus'ın ortak yapımı olan programın daha çok polisiye türünde olacağı belirtildi. Programın Prenses'in ölümü hakkındaki 2 soruşturmayı konu alacağı ileri sürüldü.

"BAZI DEDEKTİFLER İLK KEZ KONUŞACAK" Programda, 1997'de Fransa'da ve 2004'te İngiltere polisi tarafından yürütülen soruşturmalar ayrı ayrı yer alacak. Soruşturmalar iki ülkeden dedektiflerle yapılan röportajları da içerecek ve bazıları ilk kez halka açık konuşacak.

PRENSES'İN ÖLÜMÜYLE ALAKALI İÇERİKLER İNCELENECEK Program aynı zamanda, basında yankı uyandıran ve Prenses Diana'nın ölümünün gerçek nedenini sorgulayan komplo teorileri ve yayınları da inceleyecek. Belgeseli, daha önce de prensesin hayatını konu alan yapımlarla adından söz ettiren Sandpaper Films'in yayınlayacağı belirtildi. Diana'nın hayatını anlatan The Princess (Prenses) adlı belgesel de ayrıca bu ay yayınlanacak. Belgesel, prensesin 1995 yılında Martin Bashir ile yaptığı röportajın görüntülerini de içerecek.

PRENS WILLIAM ANNESİNE DAİR GÖRÜNTÜLERİN YAYINLANMASINI İSTEMİYOR Cambridge Dükü, daha önce annesinin görüntülerinin bir daha asla yayınlanmaması çağrısında bulunmuştu. BBC ise bir daha görüntüleri lisanslamama ve yayınlamama sözü vermişti. Dükün bu programa tepkisi merak ediliyor.

AÇILIŞ SONRASI BUZLAR ERİMİŞTİ 2021 yılında, Prenses Diana'nın doğum gününde Kensington Sarayı'nın yeniden tasarlanan Batık Bahçesi'nde Diana'nın heykelinin açılışı yapılmıştı. Uzun bir aradan sonra Prens William ve Prens Harry bir araya gelmiş ve bronz heykeli önünde yan yana poz vermişlerdi. Kraliyete yakın kaynaklar, William'ın bu olaydan birkaç hafta önce Harry'e çok kızgın olduğunu fakat heykelin açılışının aradaki buzları erittiğini öne sürmüştü.

PRENSLERİN TEPKİSİ MERAK EDİLİYOR Heykelin açılışı sırasında; Meghan Markle'ın çalışanlara kötü muamele yaptığı iddiası, Harry ve Meghan çiftinin ABD'ye taşınma kararı gibi birçok olay yüzünden kardeşlerin aralarının çok kötü olduğu belirtilmişti. Kardeşlerin bu program sonrasında ne tepki gösterecekleri ise merak ediliyor. * Bu haberin görselleri Associated Press'ten alınmıştır.