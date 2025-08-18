Prens William ve Prenses Kate Middleton'ın yeni komşularından evlerini boşaltmaları istendi

Galler Prensi William ile Prenses Kate Middleton, 2022'den bu yana oturdukları Windsor'daki 4 yatak odalı, Adelaide Cottage adlı evlerinden taşınıyor. Prens William ile Prenses Kate, kraliyet kaynaklarına göre Windsor Great Park bölgesindeki 8 yatak odalı Forest Lodge adlı evi, bu yılın ilerleyen zamanlarında, "Sonsuza dek kalacakları yuva" haline getirmeye hazırlanıyor.

Çiftin ve üç çocuğunun, William, babası Kral Charles'ın ardından kral olduktan sonra bile ikinci derece koruma altındaki mülkte kalmayı planladıkları söyleniyor. İkinci derece koruma altındaki Forest Lodge, karakterini korumak için çalışma gerektiren özel bir öneme sahip oluyor.

İngiliz basını, Prens William ile Prenses Kate'in yeni eve taşınması için komşu iki ailenin evlerini terk etmelerinin istendiğini yazdı. Kraliyet ailesinin taşınacağı Berkshire'daki 300 yıllık malikanenin yanındaki kulübe tipi evlerde yaşayan iki ayrı aileden, bu yaz başlarında mülklerini boşaltmalarının istendiği ortaya çıktı.

Forest Lodge'un ahırlarından dönüştürülen evlerin, hükümdarın mülklerini yöneten Crown Estate tarafından kiraya verildiği anlaşıldı. Evlerini terk etmeleri istenen kiracıların bu talep karşısında oldukça şaşkın oldukları belirtildi.

Taşınma talebi, söz konusu iki aileye sözlü olarak bildirildi, herhangi bir resmi tahliye bildirimi yapılmadı. Ailelere Great Park bölgesi içinde başka bir yer gösterildi. Mail on Sunday Gazetesi'ne konuşan bir kaynak; "Bunu beklemiyorlardı. O evler Forest Lodge'a çok yakın, bu yüzden kraliyet ailesinden kişiler orada olacaksa, o evlerde Tom, Dick veya Harry'nin yaşamasını istemeyecekler" dedi. REKLAM Prenses Kate'in kanser teşhisi ve tedavisiyle geçen 18 ayın ardından, ailenin yeni bir eve taşınarak yeni bir hayata başlamayı planladıkları düşünülüyor. Aile, Adelaide Cottage'da yaşadıkları son birkaç yılda zor zamanlar geçirdi. Dolayısıyla taşınmanın onlara yeni bir başlangıç ve yeni bir sayfa açma; bazı üzücü anıları geride bırakma fırsatı vereceği konuşuluyor. Forest Lodge'da yapılacak tadilat masraflarının ve mülk kirasının, hazine bütçesinden karşılanmayacağı, Prens William ile Prenses Kate'in, taşınmanın tüm maliyetini özel olarak karşılayacağı ve ev için piyasa değerinde kira ödeyeceği belirtildi. Kraliyet çifti, çocukları 12 yaşındaki Prens George, 10 yaşındaki Prenses Charlotte ve 7 yaşındaki Prens Louis ile birlikte şu anda yeni evlerine yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki 4 yatak odalı Adelaide Cottage'da yaşıyor. 4 bin 800 dönümlük parkın ortasında yer alan yeni ev ise avizelerle aydınlatılmış balo salonu, tenis kortu, Venedik stili pencereleri ve geniş arazisiyle, mevcut evlerine göre çok daha büyük.