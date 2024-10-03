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        Haberler Bilgi Spor Porto-Manchester United UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Porto-Manchester United UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçlarının sonlanmasıyla gözler UEFA Avrupa Ligi maçlarına çevrildi. Bu kapsamda Porto, İngiliz devi Manchester United'ı konuk ediyor. Zorlu mücadele öncesinde iki takımda da eksikler bulunuyor. Futbolseverler maç ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Porto- Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2024 - 14:49 Güncelleme: 03.10.2024 - 14:49
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        • 1

          UEFA Avrupa Ligi 2. haftası dev maça sahne oluyor. Bu kapsamda Porto ile Manchester United karşı karşıya geliyor. İlk oynadığı maçta Bodo Glimt karşısında 3-2'lik skorla sahadan mağlüp ayrılan Porto, zorlu müsabakayı kazanarak galibiyetle tanışmak istiyor. Öte yandan evinde Twente ile 1-1 berabere kalan İngiliz ekibi, kritik deplasmanda rakibini saf dışı bırakarak galip gelmeyi hedefliyor. Peki, Porto- Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? Porto- Manchester United maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

        • 2

          PORTO- MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN?

          Porto- Manchester United maçı 3 Ekim Perşembe (bugün) 22.00'de oynanacak.

        • 3

          PORTO- MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

          Dragao'da oynanacak olan karşılaşma tabii spor üzerinden yayınlanacak. Tabii Spor maçlarını takip edebilmek için ise Premium pakete sahip olunması gerekiyor.

          Aylık Premium Tabii uygulaması ücreti 99.00 TL olarak belirlendi.

        • 4

          PORTO MUHTEMEL 11

          Costa, Mario, Ze Pedro, Perez, Moura, Gonzalez, Varela, Pepe, Sousa, Galeno, Samu

        • 5

          MANCHESTER UNİTED MUHTEMEL 11

          Onana, Mazraoui, de Light, Martinez, Dalot, Eriksen, Ugarte, Diallo, Fernandes, Rashford, Höjlund

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