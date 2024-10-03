Porto-Manchester United UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi 2. haftası dev maça sahne oluyor. Bu kapsamda Porto ile Manchester United karşı karşıya geliyor. İlk oynadığı maçta Bodo Glimt karşısında 3-2'lik skorla sahadan mağlüp ayrılan Porto, zorlu müsabakayı kazanarak galibiyetle tanışmak istiyor. Öte yandan evinde Twente ile 1-1 berabere kalan İngiliz ekibi, kritik deplasmanda rakibini saf dışı bırakarak galip gelmeyi hedefliyor. Peki, Porto- Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? Porto- Manchester United maçı hangi kanalda, şifresiz mi?