Portekiz Türkiye maçı için artık heyecan doruğa çıkmış durumda. Dünya Kupası grup elemelerinde 2. olan ve adını play-offlara yazdıran A Milli Futbol Takımımız, final için Portekiz karşısına çıkıyor. Peki, Portekiz Türkiye maçı tek maç mı çift maç mı oynanacak?