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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Portekiz rakibini penaltılarla eledi, adını çeyrek finale yazdırdı! - 2024 Avrupa Şampiyonası Haberleri

        Portekiz rakibini penaltılarla eledi, adını çeyrek finale yazdırdı!

        EURO 2024 son 16 turunda uzatmalara giden Portekiz-Slovenya maçında gol sesi çıkmadı ve mücadele penaltılara gitti. Portekiz penaltılar sonucunda rakibini eledi ve adını çeyrek finale yazdırdı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 01.07.2024 - 17:00 Güncelleme: 02.07.2024 - 01:07
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        Portekiz rakibini penaltılarla eledi!
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        Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Portekiz ile Slovenya karşılaştı. Frankfurt Arena'da oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda da gol sesi çıkmazken Portekiz penaltılar sonucu rakibini eledi ve adını çeyrek finale yazdırdı.

        RONALDO PENALTI KAÇIRDI, GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

        Uzatmalara giden Portekiz -Slovenya mücadelesinin 103. dakikasında Portekiz penaltı kazandı. Topun başına geçen 39 yaşındaki Cristiano Ronaldo penaltı vuruşundan yararlanamadı. Bu anların ardından yıldız futbolcu ve tribündeki annesi gözyaşlarını tutamadı.

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        RAKİP FRANSA

        EURO 2024 son 16 turu mücadelesinde Fransa son dakikalarda bulduğu golle Belçika'yı saf dışı bıraktı ve adını çeyrek finale yazdırdı. Portekiz-Slovenya mücadelesinden galip çıkan Portekiz çeyrek finalde Fransa'nın rakibi oldu.

        GRUP MÜCADELELERİ

        Portekiz grup lideri, Slovenya ise en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girerek son 16 turuna geldi.

        Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan ve Çekya'nın da yer aldığı F Grubu'nda mücadele eden Portekiz, 2 galibiyet, 1 yenilgiyle 6 puan topladı. Portekiz, grubu lider tamamlayarak yoluna devam etti.

        İngiltere, Danimarka ve Sırbistan ile mücadele eden Slovenya ise 3 beraberlikle C Grubu'nu üçüncü sırada bitirdi. Slovenya, en iyi 4 grup üçüncüsünden biri olarak tur atladı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        Müsabaka boyunca iyi savunma yapan Slovenler, güçlü rakibine çok fazla gol pozisyonu vermedi. İki takım da 90 dakika içinde tabelayı değiştiremeyince uzatmalara geçildi.

        103. dakikada Portekiz penaltı kazandı. Rakip yarı alanın ortalarında aldığı topla ceza sahasına giren Diogo Jota, Drkusic'in müdahalesiyle yerde kalınca İtalyan hakem Orsato penaltı noktasını gösterdi.

        105. dakikada penaltıda topun başına geçen Ronaldo'nun vuruşunda soluna iyi uzanan Oblak meşin yuvarlağı çıkardı.

        Uzatmalarda da gol sesi çıkmayınca seri penaltı atışları yapıldı.

        Slovenya'da sırasıyla Ilicic, Balkovec ve Verbic'in kullandığı penaltılarda kaleci Diogo Costa gole izin vermedi.

        Portekiz'de ise Ronaldo, Bruno Fernandes ve Bernardo Silva penaltıları gole çevirerek takımlarını çeyrek finale taşıdı.

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