Milli Takımımı 66. dakikada Burak Yılmaz'ın golüyle umutlandı. Organize gelişen atakta Cengiz'in pasında ceza sahasında topla buluşan tecrübeli futbolcu farkı 1'e indiren golü kaydetti.

84. dakikada Enes Ünal'ın yerde kalması sonrası hakem VAR'da pozisyonu inceledi ve beyaz noktayı gösterdi. 85'te topun başına geçen Burak Yılmaz penaltı vuruşunda topu dışarı gönderdi ve önemli bir fırsattan yararlanamadık.

Ay-yıldızlılar kalan dakikalarda gol ararken boşluk bulan Portekiz, 90+4'te Matheus Nunes ile skoru 3-1'e getirdi. Mücadeleyi 3-1 kazanan Portekiz, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off finaline yükselerek Kuzey Makedonya ile eşleşti. Milli Takımımız ise 2022 Dünya Kupası'na katılma hakkını kaybetti. Ay-yıldızlılar Konya'daki hazırlık maçında, Kuzey Makedonya'ya yenilen İtalya ile karşılaşacak.