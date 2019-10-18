Alman otomobil \u00fcreticisi Porsche, tamamen elektrikle \u00e7al\u0131\u015fan ilk spor modeli Taycan a yeni bir versiyon ekledi. \u0130ki farkl\u0131 boyutta batarya ile sunulan Porsche Taycan 4S modeli \u201cPerformance Battery\u201d bataryas\u0131 ile 530 beygir, \u201cPerformance Battery Plus\u201d bataryas\u0131 ile ise 571\u00a0beygir g\u00fc\u00e7 sunarken motor g\u00fcc\u00fc ve menzil de\u011ferleri de\u011fi\u015fiklik g\u00f6steriyor. Her iki batarya t\u00fcr\u00fcnde de durma halindeki standart pozisyonundan 100 km\/s ye 4.0 saniyede \u00e7\u0131k\u0131yor ve 250 km\/s azami h\u0131za ula\u015f\u0131yor. Yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, \u201cPerformance Battery\u201d batarya ile 407 kilometreye kadar ve \u201cPerformance Battery Plus\u201d batarya ile 463 kilometreye kadar menzil sa\u011flan\u0131yor. Arac\u0131n, yeni geometriye sahip \u00f6n alt paneli ile yan e\u015fikler ve siyah arka dif\u00fcz\u00f6r\u00fc ile g\u00f6rsel anlamda otomobilin daha iyi ay\u0131rt edilmesini sa\u011flad\u0131\u011f\u0131 belirtiliyor.\u00a0 \u015eAS\u0130Y\u0130 ANLIK ANAL\u0130Z ED\u0130YOR Porsche un Taycan \u015fasisi i\u00e7in merkezi a\u011fl\u0131 bir kontrol sistemi kulland\u0131\u011f\u0131 kaydedilirken, Entegre Porsche 4D-\u015easi Kontrol Sistemi nin t\u00fcm \u015fasi sistemlerini ger\u00e7ek zamanl\u0131 olarak analiz ve senkronize etti\u011fi belirtiliyor. \u00d6te yandan, Taycan 4S modelinde elektronik amortis\u00f6r kontrol sistemi PASM (Porsche Aktif S\u00fcspansiyon Y\u00f6netimi) dahil \u00fc\u00e7 odac\u0131kl\u0131 teknolojiye sahip adaptif hava s\u00fcspansiyonu standart olarak sunuluyor. Taycan 4S in \u00f6n dingilinde alt\u0131 pistonlu ve dahili havaland\u0131rmal\u0131 d\u00f6kme demir fren disklerine sahip sabit kaliper frenleri bulunuyor. Fren diski \u00e7ap\u0131 \u00f6n dingilde 360 milimetre, arka dingilde ise 358 milimetre olarak a\u00e7\u0131klan\u0131yor. Arka dingilde d\u00f6rt pistonlu frenler kullan\u0131l\u0131yor ve fren kaliperleri k\u0131rm\u0131z\u0131ya boyal\u0131 halde sunuluyor. Taycan 4S modelinin, Haziran 2020 tarihinde T\u00fcrkiye\u2019de Porsche Merkezleri\u2019ne gelmesi bekleniyor.