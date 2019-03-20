20 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Trump, fırtınalı geçen ilk iki yılında yakın çalışma ekibinden çok sayıda isimle yollarını ayırdı. Özellikle Twitter hesabından yaptığı açıklamalarla ekibini zor durumda bırakan Trump, görevinin ilk haftasından başlayarak çok sayıda isme veda etti.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise önce CIA Başkanı atanıp sonra Dışişleri Bakanlığına terfi etmesi ve hala göreve devam etmesiyle sivriliyor.
Kansas'ta bir foruma katılan Pompeo, 'Dışişleri Bakanı görevine daha ne kadar devam edeceği' sorusuna verdiği esprili yanıtla salondakileri güldürdü. "Trump, bir tweetle beni işten atana dek görevimin başında olacağım" diyen Pompeo, "En azından bugünlük bunu pek muhtemel görmüyorum" diye ekledi.
TRUMP'IN FIRTINALI GEÇEN 2 YILI
Rusya soruşturması bağlamında Trump ile gerilimli bir ilişki yaşayan eski Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın 7 Kasım 2018'de Trump tarafından görevine son verildi.
Trump'ın Beyaz Saray'daki yakın ismi ve Özel Kalem Müdürü John Kelly'nin de geçen yılın sonunda görevinden ayrılacağı açıklandı.
Eski Savunma Bakanı James Mattis'in 20 Aralık'ta istifa mektubunu açıklaması gündeme bomba gibi düştü.
Suriye depreminin artçı sarsıntısı olarak 22 Aralık'ta istifasını duyuran eski DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk de aynı yaprak dökümü listesine eklendi.
Trump'ın seçim kampanya döneminden itibaren dış politika alanındaki en önemli destekçilerinden eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley de Trump ile yollarını ayırdı.
Trump'ın ilk kabinesinde Dışişleri Bakanlığı görevine atadığı eski Exxon Mobil Üst Düzey Yöneticisi Rex Tillerson, kabinede bir yılı aşkın bir süre görev yaptı.
Trump ile özellikle Kuzey Kore ve Körfez ülkeleri politikalarında sık sık çatışan Tillerson, Trump tarafından 13 Mart 2018'de görevden alındı. Trump, Tillerson'ın yerine, İran karşıtlığıyla tanınan ve o tarihte CIA Direktörlüğü görevini yürüten Mike Pompeo'yu getirdi.
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