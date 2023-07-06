POMEM sınavları ne zaman? 30. dönem POMEM fiziki parkur ve mülakat sınavı tarihleri
30. dönem POMEM ön başvuru sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından fiziki parkur ve mülakat sınavı tarihleri merak edilip araştırılıyor. Peki, POMEM sınavları ne zaman? İşte 30. dönem POMEM fiziki parkur ve mülakat sınavı tarihleriyle ilgili detaylar...
- 1
POMEM ön başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler POMEM fiziki parkur ve sözlü mülakat sınavı tarihlerine çevrildi. Peki, POMEM sınav tarihleri açıklandı mı? POMEM sınavları ne zaman? İşte emrak edilen soruların cevabı...
- 2
POMEM SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
POMEM ön başvuruları 1 - 19 mayıs tarihlerinde yapılmış sonuçlar ise 29 Mayıs tarihinde açıklanmıştı.
- 3
Ön başvuruyu geçen adaylar sağlık kontrolünün ardndan açıklanacak yer ve tarihlere uygun olarak POMEM fiziki parkur ve sözlü mülakat sınavına girecek.
-
- 4
Acak henüz POMEM sınav yer ve tarihleri açıklanmadı.