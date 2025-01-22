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        Haberler Bilgi Yaşam POMEM sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 32. Dönem POMEM sınav yerleri sorgulama ekranı

        POMEM sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 32. Dönem POMEM sınav yerleri sorgulama ekranı

        POMEM sınav yerleri bekleniyor. Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu (8.160) erkek ile (1.440) kadın, önlisans mezunu (2.040) erkek ile (360) kadın aday olmak üzere toplam (12.000) aday alınacak. Peki POMEM sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2025 - 14:30 Güncelleme: 22.01.2025 - 14:30
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        • 1

          POMEM ön başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından sınav ücretini yatıran öğrenciler sınav yerlerini sorgulamaya başladı. Peki POMEM sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

        • 2

          POMEM SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

          Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce Ön Sağlık Kontrol Komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçecek. Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sitesi www.pa.edu.tr adresinden ilerleyen günlerde sınav yerleri ve sınav tarihi ilan edilecek. Ancak POMEM sınav tarihleri henüz belli olmadı.

          84 BİN 807 ADAY KATILACAK

          335’i Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları kapsamında olmak üzere lisans mezunu 46.480 erkek ve 37.813 kadın ile önlisans mezunu 50.223 erkek ve 33.176 kadın olmak üzere toplam 167.692 aday başvuruda bulundu.

          Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 7’nci maddesinin 3’üncü fıkrasında yer alan “…Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz.” hükmüne istinaden lisans mezunu 46.400 erkek ve 14.400 kadın ile önlisans mezunu 20.407 erkek ve 3.600 kadın olmak üzere toplam 84.807 aday sınav aşamalarına katılmaya hak kazandı.

        • 3

          32. DÖNEM POMEM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

          32. dönem POMEM sınav tarihi netleşmedi. Sınav tarihine ilişkin Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklama gelmesi halinde haberimize eklenecektir.

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