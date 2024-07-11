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        Haberler Dünya Polonya'dan Rusya'ya sert çıkış: Ukrayna'nın üyeliğini engelleyemezsiniz | Dış Haberler

        Polonya'dan Rusya'ya sert çıkış: Ukrayna'nın üyeliğini engelleyemezsiniz

        Polonya, NATO'ya üye olmak isteyen Ukrayna'nın üyelik kararının sadece NATO üyesi ülkeler ve Ukrayna halkı tarafından alınabileceğini, başka hiçbir ülkenin söz hakkı olmadığını ve engelleyemeyeceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 10:43 Güncelleme: 11.07.2024 - 10:43
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        Polonya'dan Rusya'ya sert çıkış
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        Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Ukrayna'nın NATO üyeliğini dışarıdan hiç kimsenin engelleyemeyeceğini söyledi.

        Polonya'nın PAP ajansının haberine göre, Duda, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği ABD'nin başkenti Washington'da basına açıklama yaptı.

        Ukrayna'nın NATO üyelik sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan Duda, bu kararın sadece Ukrayna halkı ve NATO üyesi ülkeler tarafından alınacağını belirtti.

        Polonyalı lider, "Dışarıdan hiç kimse Ukrayna'nın NATO üyeliği kararını engelleyemez. Bir ülkenin ittifaka katılıp katılmayacağına karar veren NATO üyeleri ve ilgili ülke toplumunun dışında hiç kimse." dedi.

        NATO'nun Ukrayna'yı desteklediğini vurgulayan Duda, "Washington'daki zirvenin Ukrayna'nın NATO yolundan geri dönmeyeceğinin göstergesi olacağına inanıyorum." diye konuştu.

        Duda, Ukrayna halkının da ittifaka katılmak istediğini belirterek, "NATO'da Ukrayna'ya ilişkin tek soru ülkenin ne zaman ittifaka katılacağı. Devam eden bir savaş var. Ukrayna diğer ittifak üyeleriyle eşit şartlarda üye olmalı. Aksi takdirde NATO da savaşa dahil olmuş olur, bunu da kimse istemez." dedi.

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        #Polonya
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