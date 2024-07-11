13 yaşındaki Ceren'i de kaybettik!
Isparta'da, baraj suyunun tahliye edildiği gölete giren 13 yaşındaki Ceren Gökboyun, boğulma tehlikesi geçirdi. Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan Gökboyun, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı
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Isparta'da acı olay, Ayazmana Mahallesi’ndeki Darıderesi Barajı göletinde meydana geldi.
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BARAJ GÖLETİNE GİRDİ
Arkadaşlarıyla baraj mevkiine giden Şehit Ramazan Yiğit İmam Hatip Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi Ceren Gökboyun (13), serinlemek için kıyafetleriyle baraj suyunun tahliye edildiği gölete girdi.
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ARKADAŞLARI 112'Yİ ARADI
Bir süre sonra suda çırpınan Gökboyun'u gören arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
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BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, Isparta Belediyesi Arama Kurtarma (ISAK), itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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EKİPLER CEREN'İ GÖLETTEN ÇIKARDI
Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan Ceren Gökboyun, halatla kurulan sedyeyle ambulansa taşındı.
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BABASININ ÜZÜNTÜSÜ KAHRETTİ
Haberi alan baba İsmail Gökboyun da olay yerine geldi. Ambulansa konulan kızının yanına binen İsmail Gökboyun büyük üzüntü yaşadı.
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MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Olay yerinde müdahalesi yapılan Ceren Gökboyun, götürüldüğü Isparta Şehir Hastanesi’nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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Ceren Gökboyun'un cenazesi, gözyaşları içinde toprağa verildi.