Kızı ve eşi gözünün önünde öldürüldü! Nasıl kurtulduğunu anlattı!

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Bolu'da kan donduran olay, 19 Nisan'da saat 00.30 sıralarında Sağlık Mahallesi Songül Sokak'ta meydana geldi.

Bir fabrikada işçi olarak çalışan 2 çocuk annesi Meltem Zengin (35) ile 16 yıldır evli olduğu Serkan Zengin (36) arasında 'kıskançlık' nedeniyle sorunlar başladı.

KIZINI ALIP EVİNE GÖTÜRDÜ DHA'da yer alan habere göre genç kadının eşiyle yaşadığı anlaşmazlıkları ailesine anlatması üzerine babası Turgut Doğanyiğit (63), çalıştığı fabrikanın gece vardiyasından çıkan kızını alarak evine götürdü.

CANİ DAMAT, EŞİNİ VE KAYINPEDERİNİ ÖLDÜRDÜ Serkan Zengin de eşi ve onun ailesi ile konuşmak için gece saatlerinde kayınpederinin evine gitti. Zengin, burada boşanmak istediğini söyleyen eşiyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Serkan Zengin, Meltem Zengin ile kayınpederi Turgut Doğanyiğit'i bıçaklayarak öldürdü, kayınvalidesi Emine Doğanyiğit'i de kolundan bıçakladı.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI Bolu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Eşi kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet ve ‘Kadına karşı silahla yaralama’ suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açılan Serkan Zengin, ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada tutuklu sanık ve Emine Doğanyiğit ile yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

"BIÇAK KAYINPEDERİMİN SIRTINA SAPLANDI" Kütahya T Tipi Cezaevi’nden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılan Serkan Zengin, olay gecesi yaşananları anlatırken ağladı. Eşinin kendisini aldattığını iddia eden Zengin, “Olayın olduğu gece kayınpederim ile kayınvalidem eşimi çalıştığı fabrikadan almaya gittiler. Sonrasında konuşmak için kayınpederimin evine gittik. O sırada eşim bana tokat attı. Ben de kendisine ‘Yapma, iyi değilim’ dedim. Bana tekme attı. Sonrasında bıçağı buldum ve salladım. Kayınpederimin de sırtına saplandı.

"ÖLDÜRME AMACIYLA YAPMADIM" Kayınvalidemi görmedim o an. Kendimden geçtim, isteyerek öldürme amacıyla yapmadım. Eğer planlayarak yapmış olsaydım silahım vardı, onun beni aldattığına dair mesajları şubat ayında yakaladım, o zaman yapardım. Sonrasında onu affettim ve mesajların ekran fotoğraflarını da sildim. Ben kızlarının yaptıklarını söylemek için kayınpederimin evine gitmiştim. Çok pişmanım, çocuklarım mahvoldu” dedi.

HAYATTA KALAN KAYINVALİDE KONUŞTU Gözü önünde eşi ve kızı damadı tarafından öldürülen Emine Doğanyiğit ise o gece yaşadığı korku dolu anlatarak şöyle konuştu: "KOLUNDAN BIÇAĞI ÇIKARIP SAPLADI" “Evde konuşurken kızım Meltem, eşine ‘Artık boşanalım dayanacak gücüm kalmadı’ dedi. Sonrasında kolundan bıçağı çıkartarak direk Meltem’e saldırdı. Kızım ‘Anne beni kurtar’ diyerek kaçmaya çalıştı, sonrasında yere yığıldı. Eşim de kızını korumak için üzerine kapandı. Sonrasında onu da sırtından bıçaklayarak öldürdü. "KOMŞULAR YETİŞMESE BENİ DE ÖLDÜRECEKTİ" Bana bıçakla saldırdı, kolumdan yaralandım. Kızım her zaman eve gözü mor geliyordu. Aldatmayla ilgili bir bilgim yok. Eğer varsa gidip boşansaydı. Benim bağırmamla komşular geldi. Eğer komşular yetişmeseydi beni de öldürecekti” ifadelerini kullandı. DURUŞMA İLERİ TARİHE ERTELENDİ Duruşmada, olay anında sesleri duyarak alt kattaki Doğanyiğit ailesinin kapısına giden komşuları da tanık olarak dinlendi. Mahkeme, Zengin’in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Cani damadın gözü dönmüştü... Kızı için ölen baba! Haberi Görüntüle