Son dakika: Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı! Bu bölgeler dikkat - 11 Temmuz Hava Durumu | Son dakika haberleri

Son dakika: Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı! Bu bölgeler dikkat - 11 Temmuz Hava Durumu | Son dakika haberleri

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz’in iç kesimleri ile Rize, Ardahan, Kars çevreleri ve Trabzon'un doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kastamonu, Çorum, Çankırı, İstanbul çevreleri ile Kırıkkale'nin kuzey kesimleri ve Ankara'nın kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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İstanbul Sağanak Yağış 30° Ankara Sağanak Yağış 31° İzmir Kısmen Güneşli 36° Antalya Kısmen Güneşli 34° Trabzon Kısmen Güneşli 28° Bursa Sağanak Yağış 27° Adana Güneşli 37° Diyarbakır Güneşli 42° Gaziantep Güneşli 38° Ağrı Güneşli 31°

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Hava Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların; Kastamonu, Çorum, Çankırı, İstanbul çevreleri ile Kırıkkale'nin kuzey kesimleri ve Ankara'nın kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL İÇİN SAAT VERİLDİ İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte saat 09.00-15.00 arasında yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sabiha Gökçen'de uçuşların yüzde 10'u iptal edilecek Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.