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        Haberler Gündem İstanbul Son dakika haberi Sabiha Gökçen'de uçuşların yüzde 10'u iptal edilecek - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Sabiha Gökçen'de uçuşların yüzde 10'u iptal edilecek

        İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 13.00'a kadar Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılması planlanan uçuşların yüzde 10'unun iptal edileceği duyuruldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2024 - 21:01 Güncelleme: 10.07.2024 - 21:23
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        Sabiha Gökçen'de uçuşların yüzde 10'u iptal edilecek
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        Konuyla ilgili olarak Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ) tarafından yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanında 11.07.2024 tarihinde beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, MADKOM’da alınan karara göre; saat 13.00’a kadar olan uçuşların yüzde 10’u iptal edilecektir. Uçuşunuzu havayolunun web sitesi ve çağrı merkezinden takip edebilirsiniz" denildi.

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