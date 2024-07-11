NATO Zirvesine katılan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nı ayakkabıları dikkati çekti
Arnavutluk Cumhuriyeti Başbakanı Edi Rama, Washington'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldı. Rama'nın beyaz spor ayakkabıları dikkati çekti
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Arnavutluk Cumhuriyeti Başbakanı Edi Rama, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldı.
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Rama, burada ABD Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile fotoğraf çektirdi.
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Edi Rama'nın, zirveye beyaz spor ayakkabı ile katıldığı görüldü.
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Aile fotoğrafı çekimininde de sadece Rama'nın beyaz spor ayakkabı giymesi dikkati çekti.
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Rama'nın ayrıca iki gün önce düzenlenen NATO'nun 75. Yılı Anma Etkinliğine de beyaz spor ayakkabıyla katıldığı görüldü.
Rama 2022'de İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'ne de spor ayakkabıyla katılmıştı.
*Haberin görselleri AA ve AP tarafından servis edilmiştir.