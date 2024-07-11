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        Haberler Magazin Dilan Çıtak, ateşi atıp kayboldu - Magazin haberleri

        Dilan Çıtak, ateşi atıp kayboldu

        Dilan Çıtak, önemli bir açıklama yapacağına dair yaptığı açıklamadan sonra ortalıktan çekildi. Çıtak'ın açıklama yapmaktan neden vazgeçtiği merak konusu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2024 - 09:01 Güncelleme: 11.07.2024 - 09:09
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        Ateşi yakıp çekildi
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        İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, önemli bir açıklama yapacağına yönelik açıklamasıyla ortalığı yangın yerine çevirdikten sonra ortalıktan kayboldu.

        Dilan Çıtak, 'Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti herkes duymalı' başlıklı açıklamasında; "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik baskıyı, psikolojik tacizi herkes bilmeli ve görmeli. Bugün, ben bir kız çocuğu olarak susarsam yarın daha fazla şiddete uğrayan çocuklarımız olur bizim. Anlatacaklarımdan sonra bütün dünya böyle bir şiddet yanlısını sevmeye devam edebilir ama artık herkes gerçeği bilmeli ki ben ait olmadığım bu kıyafeti huzurla üzerimden çıkarayım."

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        Bunun üzerine İbrahim Tatlıses, kızını sosyal medya hesabından sildi. Ardından da oğlu İdo Tatlıses, bir fotoğraf paylaşarak "Babam" notunu yazarak babasının yanında olduğunun altını çizdi.

        Bütün bunların sonunda Dilan Çıtak'ın hedef gösterdiği kişinin İbrahim Tatlıses olduğunun anlamak zor değildi.

        Dilan Çıtak'ın yapacağı açıklama, merakla beklendi beklenmesine ama yapmadı. Üstelik, açıklama yapacağına dair açıklamasını da sosyal medya hesabından sildi.

        Dilan Çıtak, ya pişman oldu ya da araya giren hatırlı dostlar, açıklama yapmaktan vazgeçirdi.

        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
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        #dilan çıtak
        #İbrahim Tatlıses

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