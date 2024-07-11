Dilan Çıtak, ateşi atıp kayboldu

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, önemli bir açıklama yapacağına yönelik açıklamasıyla ortalığı yangın yerine çevirdikten sonra ortalıktan kayboldu.

Dilan Çıtak, 'Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti herkes duymalı' başlıklı açıklamasında; "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik baskıyı, psikolojik tacizi herkes bilmeli ve görmeli. Bugün, ben bir kız çocuğu olarak susarsam yarın daha fazla şiddete uğrayan çocuklarımız olur bizim. Anlatacaklarımdan sonra bütün dünya böyle bir şiddet yanlısını sevmeye devam edebilir ama artık herkes gerçeği bilmeli ki ben ait olmadığım bu kıyafeti huzurla üzerimden çıkarayım."