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        Haberler Magazin İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses: Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti herkes duymalı - Güncel Magazin Haberleri

        İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses: Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti herkes duymalı

        İbrahim Tatlıses'in Işıl Çıtak'tan evlilik dışı olan kızı 1989 doğumlu Dilan Çıtak; "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti herkes duymalı. Anlatacaklarımdan sonra bütün dünya böyle bir şiddet yanlısını sevmeye devam edebilir" diyerek ilginç açıklamalarda bulundu. İbrahim Tatlıses'in kızını sosyal medya hesabından silmesi ise dikkatlerden kaçmadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2024 - 09:07 Güncelleme: 10.07.2024 - 09:27
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        • 1

          İbrahim Tatlıses'in Işıl Çıtak'tan evlilik dışı olan kızı 1989 doğumlu Dilan Çıtak, 2013'te ortaya çıkmış ve Tatlıses yıllar sonra kızını kabul etmişti. Babasıyla bir dargın bir barışık baba - kız ilişkisi olan Dilan Çıtak Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla dikkat çekti.

          Dilan Çıtak Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şiddete maruz kaldığını ileri sürdü.

        • 2

          KIZINI TAKİP ETMEYİ BIRAKTI

          İbrahim Tatlıses, Levent Dörter ile nikâhında şahitlik yaptığı kızı Dilan Çıtak Tatlıses'i sosyal medyadan takibi bırakıp birlikte yer aldıkları kareleri de silmesi de dikkat çekti.

        • 3

          "PSİKOLOJİK TACİZİ HERKES BİLMELİ"

          İbrahim Tatlıses'in bu hamlesinden sonra dikkat çeken açıklamaları sosyal medya hesabından paylaşan Dilan Çıtak Tatlıses, isim vermeden hedef gösterip şu ifadeleri kullandı; "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik baskıyı, psikolojik tacizi herkes bilmeli ve görmeli. Bugün, ben bir kız çocuğu olarak susarsam yarın daha fazla şiddete uğrayan çocuklarımız olur bizim. Anlatacaklarımdan sonra bütün dünya böyle bir şiddet yanlısını sevmeye devam edebilir ama artık herkes gerçeği bilmeli ki ben ait olmadığım bu kıyafeti huzurla üzerimden çıkarayım."

        • 4

          İDO'DAN İBRAHİM TATLISES'Lİ PAYLAŞIM

          İbrahim Tatlıses, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken oğlu İdo Tatlıses de babasıyla bir fotoğrafını yayınlayarak "Babam" ifadelerini kullandı.

        • 5

          DİLAN ÇITAK'A EŞİNDEN DESTEK

          Dilan Çıtak Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı olan eşi Levent Dörter de yaptığı paylaşımda; "Senin ne kadar merhametli, temiz kalpli, insanlara, hayvanlara elinden ne geliyorsa fazlasıyla yardıma koştuğunu yaşayarak ve görerek tanık olanlardanım. Ailenle olan bağına hayranım ve ne kadar çelme yesen de yıldızlara ulaşmana çok az kaldı. Unutma ki 'Güneş balçıkla sıvanmaz' güzel karım" diyerek destek verdi.

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