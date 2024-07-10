İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses: Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti herkes duymalı

"PSİKOLOJİK TACİZİ HERKES BİLMELİ"

İbrahim Tatlıses'in bu hamlesinden sonra dikkat çeken açıklamaları sosyal medya hesabından paylaşan Dilan Çıtak Tatlıses, isim vermeden hedef gösterip şu ifadeleri kullandı; "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik baskıyı, psikolojik tacizi herkes bilmeli ve görmeli. Bugün, ben bir kız çocuğu olarak susarsam yarın daha fazla şiddete uğrayan çocuklarımız olur bizim. Anlatacaklarımdan sonra bütün dünya böyle bir şiddet yanlısını sevmeye devam edebilir ama artık herkes gerçeği bilmeli ki ben ait olmadığım bu kıyafeti huzurla üzerimden çıkarayım."