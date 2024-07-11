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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hayvanlarını otlatıyordu... Çocuk çobanın feci ölümü | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Hayvanlarını otlatıyordu... 16 yaşındaydı... Çocuk çobanın feci ölümü!

        Bayburt'ta, yürekleri yakan bir acı yaşandı. Mezrada hayvan otlatırken yıldırım isabet eden 16 yaşındaki Muhammet Ali Küçük, hayatını kaybetti. Kentte yıldırım düşme anları kamerayla kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 09:06 Güncelleme: 11.07.2024 - 10:46
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        Hayvanlarını otlatıyordu... Ölüm birden geldi!
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        Bayburt'ta, Şingah Mahallesi Aydıntepe yolu mevkisindeki mezrada büyükbaş otlatan Muhammet Ali Küçük'e (16) akşam saatlerinde sağanak sonrası yıldırım isabet etti.

        HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI

        DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalede bulunduğu Küçük, ambulansla kaldırıldığı Bayburt Devlet Hastanesi'nde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

        YILDIRIM ANLARI KAMERAYA YANSIDI

        Kentte art arda yıldırım düşme anları da kameraya yansıdı. Görüntülerde; yıldırım düşmesiyle gecenin aydınlanması yer alıyor.

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        #bayburt
        #Son dakika haberler
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