Hayvanlarını otlatıyordu... 16 yaşındaydı... Çocuk çobanın feci ölümü!
Bayburt'ta, yürekleri yakan bir acı yaşandı. Mezrada hayvan otlatırken yıldırım isabet eden 16 yaşındaki Muhammet Ali Küçük, hayatını kaybetti. Kentte yıldırım düşme anları kamerayla kaydedildi
Bayburt'ta, Şingah Mahallesi Aydıntepe yolu mevkisindeki mezrada büyükbaş otlatan Muhammet Ali Küçük'e (16) akşam saatlerinde sağanak sonrası yıldırım isabet etti.
HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI
DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalede bulunduğu Küçük, ambulansla kaldırıldığı Bayburt Devlet Hastanesi'nde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
YILDIRIM ANLARI KAMERAYA YANSIDI
Kentte art arda yıldırım düşme anları da kameraya yansıdı. Görüntülerde; yıldırım düşmesiyle gecenin aydınlanması yer alıyor.