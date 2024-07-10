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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde diplomatik temaslar

        NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomatik temaslara devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan, İtalya ve Almanya'nın liderleriyle görüştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 23:44 Güncelleme: 11.07.2024 - 01:32
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        NATO Zirvesi'nde diplomatik temaslar
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington'daki temaslarını sürdürüyor.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile zirvenin yapıldığı Walter E. Convention Center'da bir araya geldi.

        Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç yer aldı.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Yunanistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Yunanistan ile iyi komşuluk esasına dayalı, dayanışma ruhunu geliştirme gayretlerine devam ettiğini, bunların artarak süreceğini ifade etti.

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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ve Filistin'deki çatışmaların sona ermesi için müspet çabaların artırılması gerektiğini, tüm bölge ülkelerinin bu coğrafyalarda barışın hakim olması için çalışmasının yararlı olacağını da belirtti.

        MELONİ'Yİ KABUL ETTİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Atlantik Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları Oturumu'nun ardından İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile zirvenin yapıldığı Walter E. Convention Center'da görüştü.

        Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre iki lider, Türkiye ile İtalya ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

        Görüşmede Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin atılacak adımlarla gelişmeye devam edeceğini, bunun için çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki gerilimlerin barış yoluyla sonlandırılması için Türkiye'nin elinden geleni yaptığını, bunun için bütün ülkelerin çaba sarf etmesi gerektiğini belirtti.

        SCHOLZ'LA BİR ARAYA GELDİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Almanya ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ile ilgili gelişmeler ele alındı.

        Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesi ve ortaya çıkan ateşkes fırsatının heba edilmemesi için İsrail'e baskı yapılması gerektiğini belirten Erdoğan, çatışmaların bölgeye yayılmasının engellenmesi için gayretlerin artırılmasının önemli olduğunu vurguladı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin canlandırılması için Almanya'dan destek beklendiğini de ifade etti.

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