Harry Kane'den tarihe geçen gol!
İngiltere, EURO 2024 yarı finalinde Hollanda'yı 2-1 yenerek finalde İspanya'nın rakibi oldu. Penaltıdan fileleri havalandırarak maça dengeyi getiren golü kaydeden Harry Kane adını tarihe yazdırdı.
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finalinde İngiltere, Hollanda'yı 2-1 yenerek adını final yazdırdı ve İspanya'nın rakibi oldu.
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Maçın 7. dakikasında Xavi Simons'un golüyle yenik duruma düşen İngilizler, 18'de Kane (pen.) ve 90'da Ollie Watkins'in golleriyle final biletini kaptı.
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18. dakikada penaltıdan fileleri havalandıran Harry Kane ise attığı bu golle tarihe geçti.
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30 yaşındaki santfror, VAR kontrolünün ardından verilen penaltı kararında topun başına geçerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
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Hollanda ağlarını havalandıran Harry Kane, 7 golle İngiltere'nin Avrupa Şampiyonası tarihinde en çok gol atan oyuncusu Alan Shearer'ı yakaladı.
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Harry Kane finalde de 1 gol atması halinde rekorun tek başına sahibi olacak.
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Harry Kane, Hollanda karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin ardından konuştu.
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"Tarih yazdık" diyen İngiliz golcü, "Müthiş bir başarı. Emeği geçen herkesle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.
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Final maçıyla ilgili de konuşan Kane, "Ne olursa olsun kupayı kazanmak istiyoruz. Bu bizim için çok özel olacak. Bunun için sadece bir maç kaldı. Pazar günü bu sevinci yaşamak istiyoruz. Hazır olmamız gerekiyor." dedi.
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"SABIRSIZLIKLA FİNALİ BEKLİYORUZ"
30 yaşındaki yıldız sözlerini şöyle noktaladı:
"İspanya karşısında inanılmaz zor bir maç bizi bekliyor. Artık finaldeyiz ve tarih yazmak için sadece bir maç kaldı. Bu bizi heyecanlandırıyor. Zor bir yolculuk oldu. Hedefimiz için son bir maç kaldı. Ne gerekiyorsa yapacağız, sabırsızlıkla bekliyoruz."