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        Haberler Spor Transfer Juventus'tan Ferdi Kadıoğlu için dev takas teklifi! - Futbol Haberleri

        Juventus'tan Ferdi Kadıoğlu için dev takas teklifi!

        Fenerbahçe'de gösterdiği performansın ardından Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın en dikkat çeken performanslarından birine imza atan Ferdi Kadıoğlu transfer döneminin de gözde oyuncuları arasında geliyor. Avrupa devlerinin peşinde koştuğu Ferdi Kadıoğlu için İtalyan basınından yeni bir iddia ortaya atıldı. Juventus'un Ferdi için birçok oyuncusunu takasta kullanabileceği belirtildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2024 - 10:22 Güncelleme: 11.07.2024 - 10:22
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          Süper Lig'de gösterdiği performansın ardından EURO 20242'te de beğenileri toplayan Ferdi Kadıoğlu için transfer teklifleri artıyor.

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          İtalya Serie A ekibi Juventus'un Fenerbahçe'ye futbolcu takas teklifi vereceği iddia edildi.

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          İtalyan basınından TuttoSport'ta yer alan habere göre; Serie A'nın dev ekibi Juventus, yeni teknik direktörü Thiago Motta'nın da raporu doğrultusunda sol bek için rotasını Türkiye'den Ferdi Kadıoğlu'na yöneltti.

        • 4

          3 FUTBOLCU AYRILIĞA HAZIR

          Köklü Torino temsilcisi, Ferdi için takas da içeren bir teklife hazırlanıyor. Haberin detaylarında yer alan bilgiye göre Siyah-Beyazlı ekip, 24 yaşındaki futbolcu için Weston McKennie, Filip Kostic ve Arthur Melo'yu Fenerbahçe'ye önerecek.

        • 5

          Öte yandan bahsi geçen futbolcuların da Juve'den ayrılmaya hazır olduğu ve ilgilenen kulüplerle görüşme yapmak istedikleri belirtildi.

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          Üç futbolcunun arasında McKennie, hem teknik direktör Jose Mourinho'nun yoğun ilgisi hem de 28 milyon euroluk piyasa değeriyle öne çıkan isim konumunda.

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          "YETENEKLERİ CAMBIASSO GİBİ"

          Haberde Ferdi Kadıoğlu'nu İtalyan futbolseverlere tanıtmak için şu ifadelere yer verildi:

        • 8

          "Yetenekleri Andrea Cambiasso'nunkine benziyor. Anlaşma gerçekleşirse defansın iki kanadını da idare eder. Türk takımından oyuncu almak her zaman söylendiği kadar kolay değil. Juve'nin, diğer takımların önüne geçebilecek birkaç pazarlık kozu var ancak bunlar zaman alır ve daha önce örneklerinin yaşandığı üzere hiç de basit değildir."

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