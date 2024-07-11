Juventus'tan Ferdi Kadıoğlu için dev takas teklifi!

"Yetenekleri Andrea Cambiasso'nunkine benziyor. Anlaşma gerçekleşirse defansın iki kanadını da idare eder. Türk takımından oyuncu almak her zaman söylendiği kadar kolay değil. Juve'nin, diğer takımların önüne geçebilecek birkaç pazarlık kozu var ancak bunlar zaman alır ve daha önce örneklerinin yaşandığı üzere hiç de basit değildir."