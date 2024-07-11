Fransa'da yeni hükümet ne zaman kurulacak? Macron sessizliğini bozdu
Fransa'da yapılan erken genel seçimlerde sol ittifak sandıktan birinci çıkmıştı. Hiçbir parti ya da ittifakın salt çoğunluğu oluşturamadığı Fransa'da yeni hükümetin ne zaman kurulacağı merak edilirken, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, erken genel seçimlerde kazanan olmadığını vurgulayarak, cumhuriyet yanlısı siyasi oluşumları Mecliste istikrarlı ve çoğulcu bir çoğunluk oluşturması gerektiğini söyledi. Muhalefetten Macron'a "seçim sonuçları tanımıyor" tepkisi geldi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ulusal Meclis'te istikrarlı bir çoğunluk sağlanana kadar yeni bir başbakan atamayacağını ve bu süreçte mevcut hükümetin görevine devam edeceğini belirtti.
Ülkede 7 Temmuz'da düzenlenen erken genel seçimlerin ikinci turunda hiçbir parti veya ittifakın Meclis'te mutlak çoğunluğa ulaşamaması yüzünden Fransa'da yeni hükümetin kurulması gerçekleşmedi.
Seçimin galibi solcu ittifakı Yeni Halk Cephesi, ortak başbakan adayı konusunda görüşmelere devam ederken, iktidar kanadından farklı isimler merkez sağ ve solcuları da kapsayacak şekilde bir hükümet kurulmasını istiyor.
MACRON YEREL BASINA MEKTUP YAZDI
Yeni hükümetin ne zaman kurulacağı merak konusuyken, Macron'un seçim sonuçlarına yönelik Fransız halkına yazdığı mektup yerel basında yayınlandı.
Mektupta, seçimlere katılımın yüksek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Macron, "Öncelikle ülkede bir demokratik ifade ihtiyacı var. Öte yandan, aşırı sağ ilk turda yaklaşık 11 milyon oyla başı çekse de hükümete gelmesine net bir şekilde karşı çıktınız." ifadelerini kullandı.
Macron, seçimlerde kazanan olmadığını vurgulayarak, "Herhangi bir siyasi güç tek başına yeterli çoğunluğa ulaşamıyor ve bu seçimlerden oluşan blok ve koalisyonların hepsi azınlıkta kaldı." değerlendirmesinde bulundu.
Sadece cumhuriyet yanlısı siyasi oluşumların mutlak çoğunluğu temsil ettiğini belirten Macron, söz konusu siyasi oluşumları Meclis'te istikrarlı ve çoğulcu bir çoğunluk oluşturmaya çağırdı.
Macron, bu çoğunluğun Fransa'nın önemli prensipleri etrafında şekillenmesi, cumhuriyet değerlerini benimsemesi ve seçimde vatandaşların ifade ettiği endişeleri çözmesi gerektiğini vurguladı.
"BİRAZ ZAMAN TANIMAK GEREKİYOR"
Söz konusu çoğunluğun resmi kurumların istikrarını sağlamasını isteyen Macron, sözlerine şöyle devam etti:
"Bu prensipler doğrultusunda başbakanın atanmasına karar vereceğim. Siyasi oluşumların, sükunet içinde ve saygı çerçevesinde bu uzlaşmaya varması için biraz zaman tanımak gerekiyor. O zamana kadar, mevcut hükümet görevlerini sürdürecek ve cumhuriyet geleneğine uygun olarak genel işleri yürütecek."
Fransa'da muhalefet, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Ulusal Mecliste istikrarlı bir çoğunluk sağlanana kadar yeni bir başbakan atamayacağını ifade ettiği mektubunu tepkiyle karşıladı.
Macron, sol ittifakının Yeni Halk Cephesi'nin galip geldiği erken genel seçimlerin ardından sessizliğini bozdu.
"MACRON SEÇİM SONUÇLARINI TANIMAYI REDDEDİYOR"
Seçimi birinci sırada tamamlayan sol ittifakının liderlerinden Jean-Luc Melenchon, Macron'un Yeni Halk Cephesinin başı çektiği seçim sonuçlarını tanımayı reddettiğini ifade ederek, bu durumun demokratik ülkelerde bir benzeri olmadığına işaret etti.
Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partili Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Manon Aubry, Macron'un mağlubiyetini kabul etmemekte ısrarcı olduğuna dikkati çekti.
LFI Milletvekili Clemence Guette ise yalnız kalan Macron'un ülkeyi "sarstığını" belirterek, "(Macron) Ülkeyi aşırı sağın kollarına itti, biz engelledik." ifadesini kullandı. Guette, artık Yeni Halk Cephesinin ülkeyi yönetmesi ve Macron'un demokrasiyi kabul etmesi gerektiğini vurguladı.
Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) lideri Jordan Bardella, Macron'un aşırı solu iktidarın kapısına getirerek, ülkeyi durma noktasını getirdiğini kaydetti. Bardella, Fransa Cumhurbaşkanı "sorumsuz" olmakla nitelendirdi.
Sol ittifakı seçmenleri, "Solcu hükümet yoksa, Olimpiyatlar da yok" diyerek, aynı sosyal medya platformundan, 26 Temmuz-11 Ağustos'ta düzenlenecek Paris Olimpiyat Oyunları'ndan "genel greve" gitme çağrısında bulundu.
Fransa'da 2022'de düzenlenen genel seçimlerde, Macron kanadı Mecliste elindeki salt çoğunluğunu kaybetmişti.
Macron kanadı belirli yasaları ve reformları Meclis'ten geçirebilmek için farklı partilerle üstü kapalı işbirliğine gitmişti.
Hükümet ayrıca, tartışmalı emeklilik reformunda olduğu gibi birçok kez anayasal yetkisini kullanarak yasaları Meclis'te oylama yapılmadan geçirmişti.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.