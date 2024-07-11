Uruguay'ı eleyen Kolombiya finalde! Maç sonrası ortalık karıştı: Darwin Nunez taraftarlarla yumruklaştı
Copa Amerika yarı finalinde Uruguay ile Kolombiya karşı karşıya geldi. Uruguay'ın 1-0 kaybettiği maçın ardından golcü oyuncu Darwin Nunez, Kolombiya taraftarlarının bulunduğu tribüne çıkarak, taraftarlarla kavga etti.
- 1
Copa America yarı final mücadelesinde Kolombiya, Uruguay ile karşılaştı.
- 2
Bank of America Stadyumu'nda oynanan maçı Kolombiya 1-0 kazandı.
- 3
Nestor Lorenzo'nun öğrencileri Lerma'nın 39. dakikada kaydettiği golle 1-0 kazandı ve finale yükseldi.
-
- 4
Galatasaraylı Davinson Sanchez'in de formasını giydiği Kolombiya, maçın ikinci yarısında 10 kişi mücadele etmesine rağmen skoru korumayı başardı.
- 5
Arjantin ile Kolombiya arasında oynanacak Copa America finali 15 Temmuz Pazartesi günü saat 03.00'da başlayacak.
- 6
Uruguay ise üçüncülük maçında finalden bir gün önce Kanada ile karşı karşıya gelecek.
-
- 7
MAÇ SONU KAVGA ÇIKTI
Öte yandan karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Uruguay’ın 25 yaşındaki golcüsü Darwin Nunez, Kolombiya taraftarlarının olduğu tribüne çıkarak, taraftarlarla yumruk yumruğa kavga etti.
- 8
Uruguaylı oyuncuların da takım arkadaşlarını korumak adına tribüne çıktığı görüldü.
- 9
Nunez ve birkaç Kolombiya taraftarı arasında çıkan kavgayı güvenlik güçleri zorlukla ayırdı.
-
- 10
Güney Amerika futbolunun yönetim organı CONMEBOL olayı soruşturduğunu açıkladı.
- 11
- 12