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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Uruguay'ı eleyen Kolombiya finalde! Maç sonrası ortalık karıştı: Darwin Nunez taraftarlarla yumruklaştı - Futbol Haberleri

        Uruguay'ı eleyen Kolombiya finalde! Maç sonrası ortalık karıştı: Darwin Nunez taraftarlarla yumruklaştı

        Copa Amerika yarı finalinde Uruguay ile Kolombiya karşı karşıya geldi. Uruguay'ın 1-0 kaybettiği maçın ardından golcü oyuncu Darwin Nunez, Kolombiya taraftarlarının bulunduğu tribüne çıkarak, taraftarlarla kavga etti.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 11.07.2024 - 10:00 Güncelleme: 11.07.2024 - 10:00
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          Copa America yarı final mücadelesinde Kolombiya, Uruguay ile karşılaştı.

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          Bank of America Stadyumu'nda oynanan maçı Kolombiya 1-0 kazandı.

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          Nestor Lorenzo'nun öğrencileri Lerma'nın 39. dakikada kaydettiği golle 1-0 kazandı ve finale yükseldi.

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          Galatasaraylı Davinson Sanchez'in de formasını giydiği Kolombiya, maçın ikinci yarısında 10 kişi mücadele etmesine rağmen skoru korumayı başardı.

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          Arjantin ile Kolombiya arasında oynanacak Copa America finali 15 Temmuz Pazartesi günü saat 03.00'da başlayacak.

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          Uruguay ise üçüncülük maçında finalden bir gün önce Kanada ile karşı karşıya gelecek.

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          MAÇ SONU KAVGA ÇIKTI

          Öte yandan karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Uruguay’ın 25 yaşındaki golcüsü Darwin Nunez, Kolombiya taraftarlarının olduğu tribüne çıkarak, taraftarlarla yumruk yumruğa kavga etti.

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          Uruguaylı oyuncuların da takım arkadaşlarını korumak adına tribüne çıktığı görüldü.

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          Nunez ve birkaç Kolombiya taraftarı arasında çıkan kavgayı güvenlik güçleri zorlukla ayırdı.

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          Güney Amerika futbolunun yönetim organı CONMEBOL olayı soruşturduğunu açıkladı.

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