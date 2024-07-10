Wanda Nara: Icardi'den ayrıldım
Bir süredir evliliklerinde yaşadıkları krizle gündemde olan Wanda Nara - Mauro Icardi cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Ayrılık haberlerini doğrulayan Wanda Nara; "Bir kez daha denedim ama olmadı" dedi
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Wanda Nara, Galatasaray'ın yeni sezon hazırlık çalışmaları için Arjantin'den Türkiye'ye döndükten sonra Avusturya'daki kampa katılan geçen sezonun gol kralı Mauro Icardi'yi takipten çıktı.
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Mauro Icardi ise Wanda Nara'yı sosyal medyadan takip etmeye devam ediyor. Bunun yanı sıra Nara, her ne kadar Icardi'nin sosyal medya hesabını takip etmeyi bıraksa da birlikte oldukları fotoğrafları silmedi.
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Arjantin basınına yansıyan haberlere göre çift, boşanma kararı aldı. Bazı kaynaklar boşanmayı Nara'nın istediği, bazı kaynaklar ise ayrılmayı Icardi'nin istediğini söyledi.
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Daha önce de pek çok kez evliliklerinde kriz yaşayan çiftten Wanda Nara konuyla ilgili suskunluğunu bozdu.
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America TV'nin spikerine bir mesaj atan Wanda Nara; "Kişisel ve sağlık nedenleriyle bir kez daha denedim ama olmadı" şeklinde bir mesaj gönderdi.