4. SERT TONLAR

Bazen insanlara karşı çabuk sinirlenir, ani veya sert bir ton takınır ya da küçük görünen bir şey yüzünden patlarlar. Bunun onları kaba gösterdiğini biliyorlar ve aslında bunu gerçekten yapmak istemiyorlar. Kaygıları onları her zaman gergin hissettirir ve bazen en ufak bir şey bile onları zorlayabilir.