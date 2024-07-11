Bu davranışların altında aslında bakın hangi sebep var! İşte anksiyeteden kaynaklanan 8 'kaba' davranış!
Günlük yaşamda, çevremizdeki insanların kaba ve kırıcı davranışlarına sıkça şahit oluruz. Ancak bu tür davranışların ardında yatan gerçek nedenler çoğu zaman göründüğünden daha karmaşıktır. Anksiyete, kişinin stres ve kaygıyla başa çıkma becerilerini etkileyerek, istemeden de olsa kaba davranışlara yol açabilir. İşte aslında anksiyeteden kaynaklanan 8 "kaba" davranışın perde arkası!
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Sosyal etkileşimlerde karşılaştığımız kaba davranışlar, genellikle yanlış anlaşılmalara ve kırgınlıklara yol açar. Ancak bu davranışların temelinde anksiyete gibi ciddi bir psikolojik durum yatabilir. Anksiyete, insanların stresle başa çıkma mekanizmalarını zorlayarak, onların istemeden de olsa kaba ve kırıcı davranışlar sergilemelerine neden olabilir. İşte aslında anksiyetenin bir sonucu olan 8 "kaba" davranış ve ardındaki nedenler...
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BAŞA ÇIKMA MEKANİZMALARI FARKLI OLABİLİR
Biriyle ilk tanıştığımızda, onu yargılamakta hızlı davranabiliriz. İlk izlenimler kalıcı bir etkiye sahip olabilir, ancak bir süredir tanıdığımız biri olsa bile, bir yargıya vardığımızda genellikle ona bağlı kalırız. Kaba şeyler yapmak sosyal bir gaftır.
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Çoğu zaman, bir kişinin kaba olduğunu fark ettiğimizde, onu "doğru yetiştirilmemiş", "tuhaf" ya da sadece "kaba" olarak nitelendiririz. Anksiyeteden muzdarip birçok insanın, kaba gibi görünen ancak gerçekte anksiyete bozukluklarından kaynaklanan başa çıkma mekanizmaları ve yan etkileri vardır.
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ANKSİYETEDEN KAYNAKLANAN DAVRANIŞLAR
Anksiyetesi olan kişilerin sıklıkla yaptığı ancak tamamen yanlış yorumlanan bu 'kaba' ve 'nezaketsiz' hareketlerden bazılarına özellikle dikkat etmekte fayda bulunuyor.
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1. PLANLARDAN CAYABİLİRLER
Buluşmayı, dışarı çıkmayı, plan yapmayı ve eğlenmeyi memnuniyetle kabul ederler. Ancak son dakikada gitmemek için bir bahane bulmak da en sık yaptıkları davranışlar arasındadır. Sonunda iptal ettiklerinde, aynı anda hem rahatlamış hem de berbat hissederler.
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2. GÖZ TEMASI KURMAZLAR
Bazen insanlar onlarla konuşurken onlarla göz teması kurmazlar ya da ellerine, telefonlarına veya konuşan kişiden başka bir şeye bakarlar. Bu kaba olduklarından değil, endişeli olduklarında birinin gözlerinin içine bakmayı her zaman başaramadıklarındandır.
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3. TELEFONA BAKMAK
Grup ortamlarında telefonlarıyla çok sık görüşüyor olabilirler. Bunun kibar bir davranış olmadığını biliyorlar. Diğer insanların da bunu yapmasından hoşlanmıyorlar. Ancak kötü bir anksiyete günü geçiriyorlarsa, zihinlerini meşgul etmenin ve bir atağa dönüşmesini engellemenin kolay bir yolu olarak bunu seçerler.
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4. SERT TONLAR
Bazen insanlara karşı çabuk sinirlenir, ani veya sert bir ton takınır ya da küçük görünen bir şey yüzünden patlarlar. Bunun onları kaba gösterdiğini biliyorlar ve aslında bunu gerçekten yapmak istemiyorlar. Kaygıları onları her zaman gergin hissettirir ve bazen en ufak bir şey bile onları zorlayabilir.
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5. SÖZ KESME
Konuşmalar sırasında insanların sözünü istemeden kesebilirler. Bazen bunun nedeni iki saniye sonra ne söylemek istediklerini hatırlamayacaklarını bilmelerinden kaynaklanıyor. Bunun diğer insanları ne kadar rahatsız ettiğini görseler de önüne geçmek ellerinde değildir.
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6. UZAKLAŞMA
"Kendilerine odaklanmak" istedikleri için insanlarla aralarına mesafe koyma eğilimleri vardır. İdeal durumlarında değillerse, birinin zamanını ve enerjisini boşa harcamak istemezler, çünkü o zaman birilerinin etrafında olmak onlar için eğlenceli olmayacaktır.
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7. KAÇINMA
Toplum içinde tanıdıkları birinden kasıtlı olarak uzak durabilirler. Kulağa kaba gelse de bunun nedeni asla onları görmek ya da nasıl olduklarını duymak istemiyor olmaları değildir. Bu onların kendilerine olan güvensizliklerinden kaynaklanır.
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8.ALAYCILIK
Endişeli olduklarında çok alaycı ve savunmacı olabilirler... Bazen gerçekten sadece yalnız kalmak isterler ve bu, biraz alan yaratmak için insanları uzaklaştırmaya yönelik bir girişimdir.
Kaynak: Mystical Raven
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