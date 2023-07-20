Polisten kaçan kaçak göçmeni tekme atarak durdurdu

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Polis ekipleri, Sultangazi ve Esenyurt'ta polis ekipleri tarafından kaçak göçmenlere yönelik denetim yaptı.

DHA'nın haberine göre Sultangazi'deki denetimde kaçak göçmenlerden bir polisin elinden kurtularak koşmaya başladı.

Çevredeki bir kişi, kaçak göçmeni tekme atarak durdurmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Esenyurt'ta ise polis ekiplerini fark eden biri kadın 2 kaçak göçmen kaçmak istedi ancak çok geçmeden polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kaçak göçmenlerin polis ekiplerinden kaçtığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaçak göçmenler polis merkezindeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. REKLAM İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğle saatlerinde Sultangazi'de kaçak göçmenlere yönelik denetim yaptı. Ekipler, oturma izni olmayan göçmenleri yakalayarak gözaltına aldı. Polis arabasına götürüldüğü sırada ancak göçmenlerden biri polisin elinden kurtularak kaçmaya başladı. Polisin peşinden koşarak yakalamaya çalıştığı kaçak göçmene vatandaş da müdahale etti. Denetim yapılan mahallede tatlıcıda çalışan Ali Rıza Yaman, tekme atarak kaçak göçmeni durdurmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Yaman'ın tekme atarak kaçan şüpheliyi durdurmak istediği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ali Rıza Yaman, "Polisler kaçak göçmenler için denetim yapıyorlardı. Ben de oradan geçerken polislerin Afganları yakaladığını ve bir tanesinin kaçtığını gördüm. Ben de müdahale etmek amacıyla tekme attım. Düşmedi. Ben kendim yere düştüm. Afgan da kaçtı." dedi.