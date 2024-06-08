Polislik için TYT'den en az kaç puan almak gerekli?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi 8 Haziran Cumartesi günü tamamlandı. Polis olmak isteyen adaylar, Polis Meslek Yüksekokulu'na (PMYO) TYT puan türünden başvuru yapabilecek. Polislik için TYT taban puanı hatırlanacağı gibi geçtiğimiz yıl 250 ham puan olarak belirlenmişti. İşte 2024 polislik için TYT taban puanı...
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Üniversite sınavı YKS, Türkiye genelinde milyonlarca adayın katılımı ile tamamlandı. TYT sınavının ardından Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) taban puanları, polis adaylarının gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Polislik için TYT'den en az kaç puan almak gerekli?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
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POLİS OLMAK İÇİN TYT’DEN EN AZ KAÇ ALMAK GEREKİR?
PMYO Lise Mezunu Polis alımı YKS-TYT puanı üzerinden yapılmaktadır. Hatırlanacağı gibi 2023 yılında TYT de en az 250 ham taban puanına sahip olmak gerekliydi. Ayrıca, şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocukları için, 200 Ham Taban puanı şartı arandı.
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Yıllara göre PMYO taban puanları aşağıdaki gibidir:
2017
260 ham puan
2018
260 ham puan
2019
250 ham puan
2020
Alım Yapılmadı
2021
250 ham puan
2022
250 ham puan
2023
250 ham puan
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PMYO BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
PMYO kapsamında polis alımına başvuru için adaylardan bazı şartlar aranacak. Bu kapsamda genel olarak;
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Kötü Şöhretli olarak bilinmemek,
- Herhangi bir Hüküm giymemiş olmak,
- Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,
- Herhangi bir Siyasi Parti üyeliği bulunmamak,
- Alkol Uyuşturucu veya benzeri maddelerden tedavi görmemiş veya görmüyor olmak,
- Kamu haklarından mahrum olmamak,
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- Sağlık Açısından Polis olmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olmamak,
- Silah taşımasına engel olabilecek herhangi bir hukuki nedeni olmamak, gibi genel nitelikler aranacaktır.