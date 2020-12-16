Karakol amiri karakolu soydu!

İstanbul'da bulunan bir polis merkezinde, 1 Aralık'ta meydana gelen ve polisleri bile şok eden olay iddialara göre şöyle gelişti. Adli emanette muhafaza altında bulunan para ve uyuşturucu maddelerin eksik olduğunu tespit eden polis memurları, durumu karakol amirine bildirdi.
POLİSLER KAMERALARI İNCELEMEYE ALDI
DHA'da yer alan habere göre karakol amiri komiser S.P.'nin polis memurlarına, "Eksik olan para ve uyuşturucu maddeyi ben tamamlayacağım konuyu siz kapatın" demesi üzerine, bu durumdan şüphelenen memurlar karakolun güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
CÜZDANLARDAN DA PARA ÇALMIŞ
Güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis memurları, adli emanette bulunan para ve uyuşturucu maddeleri alan kişinin karakol amirleri komiser S.P., olduğunu, dolaplardaki kıyafetlerde bulunan cüzdanlarından da paralarını aldığını gördüler. Durumun ilçe emniyet müdürüne bildirilmesinin ardından karakol amiri S.P., gözaltına alındı.
"KLEPTOMANİ HASTASIYIM"
İlçe Emniyet Müdürü tarafından gözaltına alınan ve Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği´ne teslim edilen komiser S.P.´nin ifadesinde, "Bende kleptomani (çalma hastalığı) var" dediği öğrenildi. S.P., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. S.P'nin, daha önce görev yaptığı yerlerde çalışanların da, onun benzer hırsızlıklar yaptığı konusunda çeşitli ifadeler verdikleri öğrenildi.
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