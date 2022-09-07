EGM'DEN AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü polis maaş promosyonuna ilişkin açıklamada bulundu. EGM açıklamasında;

"Polisimizin maaş promosyon protokolü, 18.03.2022 tarihinde Vakıfbank ile imzalanmış ve 104 TL'den 300 TL'ye çıkarak yüzde 188 artış sağlanmıştır. Protokolde ısrarla anlamamazlıktan gelinen bir nokta da promosyon ödemesinde her 6 ayda bir memur maaş zammı oranında artış yapılacak oluşudur. Yani 300 TL sabit bir rakam değildir. Bu, Türk Polis Teşkilatı’nın tarihindeki en yüksek promosyon ödemesidir. Promosyon ödemelerindeki memur maaş zammı oranındaki artış, 2023 yılının Ocak ayından itibaren geçerli olacaktır.

Tüm bunlara rağmen 2022 yılında memur maaşlarında ortaya çıkan yeni durum üzerine, Vakıfbank ile yeniden görüşmeler gerçekleştirilmiş ve maaş promosyonu ile ilgili bir değerlendirme sürecine girilmiştir. Bu görüşmeler halen devam etmektedir." ifadelerini kullandı.