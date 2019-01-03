Polis maaşları ne kada oldu? Sorusu şu an gündemde en çok sorulan kelimelerden biri oldu. Enfslasyon oranları ile birlikte maaş zamlarının açıklanmasının ardından binlerce polis, polis maaşlarına ne kadar zam geldiğini merak ediyor. Edinilen bilgilere göre, en düşük memur maaşı 2 bin 840 liradan 3 bin 143 liraya yükselmiş bulundu. En yüksek polis memur maaşı ise, 5 bin 375 lira oldu.

2019 POLİS MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Memur maaşlarına gelen zam ile birlikte polis maaşları ne kadar oldu? Sorusu da sıkça aranılarlar arasında yer aldı. 2019 Ocak ayında toplam 10.7 oranında zam alınacağı açıklandı.

En düşük: Polis memuru (8/1) 2.742 3.035

En yüksek: Polis memuru (8/1) 4.823 5.375

POLİS MAAŞLARI HAKKINDA AÇIKLAMA

Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına geçen yıl ocakta yüzde 5.69, temmuz ayında da yüzde 8.65 oranında artış yapıldı. 2019’un temmuz ayında memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yüzde 4’ü aşan enflasyon farkına ilave olarak yüzde 5 oranında artış yapılacak.