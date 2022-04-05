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Polis Haftası mesajları ve kutlama sözleri 2022: En güzel, anlamlı ve resimli Polis Haftası mesajları ve tebrik sözleri!

Ülkemizin ve güvenliğimizin teminatı olan Türk Polis teşkilatı 177. kuruluşunu kutluyor. Meslektaşlarınıza ya da yakın çevrenizdeki Polis memurlarına gönderebileceğiniz resimli Polis haftası mesajlarını sizler için haberimizde derledik. İşte 2022 Polis haftası mesajları ve kutlama sözleri...

05.04.2022 - 16:21 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Türkiye Cumhuriyetinin içişlerindeki güvenliğini sağlamakla yükümlü olan Türk Polis Teşkilatı 177. kuruluşunu kutluyor. Her türlü zorlu koşulda ülke güvenliğini sağlamak için ellerinden geleni yapan Polis yakınlarımızın bu özel gününü kutlamak isteyenler için Polis Haftası kutlama ve tebrik mesajları haberimizde...

  • *Türk Polis teşkilatının kuruluşunun 177. Yılı sebebi ile tüm emniyet teşkilatımızı kutlar, görevlerinde kolaylıklar dilerim.

    *Polis Teşkilatı mensuplarının anlamlı gününü kutluyor, aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, hâlihazırda görevi başında bulunan teşkilat mensuplarına da sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum.

  • *Kutsal vatan topraklarımızın dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan, milletimizin huzuru ve güvenliği için hiçbir fedakar’lıktan kaçınmayan Türk Polis Teşkilatımızın 177. kuruluş yıl dönümünü ve içinde bulunduğumuz 'Polis Haftası'nı kutluyorum. 

  • *Türk Milleti de Emniyet Teşkilatımıza her zaman güvenmiş, her türlü desteği vererek yanında yer almış ve almaya devam etmektedir. Bu vesileyle her kademede görev yapan Emniyet Teşkilatı mensuplarını tebrik ediyor; 177. kuruluş yıldönümünü kutluyor, kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, emekliye ayrılan ve vazifeleri başında olan Emniyet Teşkilatı mensuplarına ve ailelerine sağlık mutluluk ve başarılar diliyorum.

  • *Türkiye Cumhuriyeti devletimizin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlemesini önlemek suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getiren Polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun.

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