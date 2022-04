*Türk Milleti de Emniyet Teşkilatımıza her zaman güvenmiş, her türlü desteği vererek yanında yer almış ve almaya devam etmektedir. Bu vesileyle her kademede görev yapan Emniyet Teşkilatı mensuplarını tebrik ediyor; 177. kuruluş yıldönümünü kutluyor, kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, emekliye ayrılan ve vazifeleri başında olan Emniyet Teşkilatı mensuplarına ve ailelerine sağlık mutluluk ve başarılar diliyorum.