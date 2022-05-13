Polen Nedir, Ne İşe Yarar? Polen Nasıl Tüketilir ve Faydaları ile Zararları Neler?

Polen kişi için hem iyi bir beslenme ve iştah açma aracı hem de gençlik iksiridir. Polen çok çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Hastalıkların da tedavisinde kullanılan polen alternatif tıbbın değer verdiği bir besin maddesidir. Polenin insan vücuduna olan faydaları bilimsel araştırmalarla da ifade edilmiş ve önemle üzerinde durulmuştur.

Polenin Faydaları

Polenin faydaları saymakla bitmez. Sizler için polenin faydaları arasında öne çıkanları sıraladık;

Polen kullanımı menopozun zararlı etkilerini ortadan kaldırmaya yardımcı olacağı gibi erken menopozu da önleyebilir.

Polen tüketimi bağışıklık sisteminin düzenlenmesine destek verir.

Polen kullanan kişilerin yaraları daha hızlı iyileşmektedir çünkü vücudun kolejen ihtiyacına da polen destek vermektedir.

Polenin anti inflamatuar özelliği vardır.

Polenin düzenli tüketimi karaciğerin sağlıklı olmasını sağlar.

Polen kişiye gençlik sağladığı gibi ömrünün de uzaması sağlayabilir.

Polenin kanser türlerine iyi geldiği bilinmektedir.

Kalp ve damar sağlığına iyi gelen polen kalp krizine karşı da koruyucudur.

Polenin Zararları

Polenin saymakla bitmeyen faydalarının yanında fazla tüketiminde bazı zararları ortaya çıkabilmektedir. Polenin zararları oluştuğundan kişiyi ciddi derecede olumsuz etkilemektedir. Bu yüzden polenin kullanımına ve miktarına çok dikkat edilmelidir. Polen önemli alerjenler arasında yer alır. O nedenle polen kullanımı esnasında aniden deride dökülmeler, kaşınma, sersem hissetme, halsizleşme, nefeste daralma gibi durumlar oluşursa vakit kaybetmeden doktora görünmek gerekmektedir. Özellikle böbrek ve karaciğerinde rahatsızlık olan kişilerin polen kullanması tavsiye edilmemektedir. Polenin zararları kişiden kişiye göre değişmekle beraber kuvvetli bir besin olduğundan dikkatli kullanılması gerekmektedir.

Polenin Faydaları İbrahim Saraçoğlu

Polenin faydaları Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu tarafından da önemle üzerinde durulan bir konudur. Saraçoğlu polenin doğal ve mucizevi bir besin olduğunu ifade ederken polenin vücuda faydalarını veren başka bir besin olmadığını ifade etmektedir. Polen pek çok hastalığa karşı korurken bağışıklığın da kuvvetli olmasını sağlamaktadır.

Polen Neye İyi Gelir?

Polenin faydalarının yanı sıra polen neye iyi gelir sorusu da akla gelmektedir. Polen doğal bir antioksidan olduğundan insan vücudunun gençleşmesine ve dinçleşmesine iyi gelir. Kalp ve damar sistemini doğal olarak koruyan polen kalp krizine karşı da koruyucudur. Düzenli polen tüketen kişilerin sindirim sistemi daha düzenli çalışır. Dolayısıyla polen sindirim ve bağırsak sistemine iyi gelir. Polen vücudun ihtiyacı olan günlük enerji miktarının karşılanmasını sağlar. İshal olup çok fazla su kaybeden kişiler vücutlarının eski enerji ve sağlığına kavuşması için polen tüketebilir. Polen bağışıklık sistemine iyi gelir ve güçlendirir. Genel olarak polen vücuda tamamen iyi gelir. Yalnızca alerjisi olan kişilerin polenden uzak durması gerekmektedir.

Polen Nasıl Tüketilir?

Polen tüketmek isteyen kişiler polen nasıl tüketilir diye merak ederler. Polenin tüketimiyle ilgili çeşitli öneriler bulunmaktadır. Örneğin tadından rahatsız olmayan kişiler tatlı kaşığıyla direkt olarak poleni tüketebilir. Çünkü polen çoğunlukla doğal granül haline getirilmiş şekilde satılmaktadır. Ayrıca bu granül halini yoğurdun ya da sütün içine de ekleyerek kullanabilirsiniz. Ancak günlük polen kullanım limitini aşmamalısınız.

Polenin Kullanımı

Polenin kullanımı çeşitlidir. Polenin kullanım amacına bağlı olarak direkt cildin üstüne uygulanması ya da oral yoldan alınması mümkündür. Polen cilde uygulandığında cildi güzelleştirir ve cilt problemlerine iyi gelir. Oral yoldan alındığında ise iç organlara ve bağışıklık sistemine destek verir.