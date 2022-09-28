Birden fazla Balkan prensliklerinin birleşerek Osmanlı Devleti’ne saldırmaları sonucu gerçekleşen Ploşnik Savaşı hangi padişah döneminde yapıldı? İşte, Ploşnik Savaşı tarihi ile alakalı tüm detaylar…
Ploşnik Savaşı Kiminle Yapıldı?
Ploşnik Savaşı ya da Ploşnik Muharebesi; Şahin Paşa komutasındaki Osmanlı orduları ile Sırp prens Lazar Hrebelyanoviç önderliğinde toplanan Sırp ve Boşnak orduları arasında gerçekleşmiş olan bir savaştır. Osmanlı Devleti’nin aldığı mağlubiyetle neticelenen Ploşnik Savaşı tarihi 1386 ya da 1387’dir. Gerçekleşen savaşın tarihi hakkındaki ihtilaf, farklı kaynakların farklı tarihler vermesinden kaynaklanmaktadır.
Peki, Ploşnik Savaşı hangi padişah döneminde yapıldı? Ploşnik Savaşı sırasında, Osmanlı Devleti’nde tahtta bulunan padişah 1. Murad’dır.
Ploşnik Savaşı Tarihi
Osmanlı Devleti’nin Rumeli’de yürütmekte olduğu fetih hareketleri, bölge prenslikleri arasında büyük bir tedirginlik yaratmıştı. Özellikle Osmanlıların Manastır, Niş ve Sofya gibi yerleri ele geçirerek Sırbistan üzerine ilerlemesi ve Bosna’yı tehdit etmesi, Sırp ve Bosna prensliklerini Osmanlı Devleti karşısında yakınlaştırmıştı.
Osmanlı tehdidi karşısında kurulan Sırp ve Boşnak ittifakı Osmanlılar karşısındaki ilk başarısını Dubravnica Muharebesi’nde küçük bir Türk birliğini yenerek göstermiş ve özgüven kazanmıştır. Sırbistan topraklarında ilk Sırp – Osmanlı çatışması olan bu mücadeleden sonra Osmanlı hükümdarı 1. Murad; Anadolu’da Karamanoğullarını yenilgiye uğratan Şahin Paşa komutasındaki güçlü bir orduyu Bosna coğrafyasına sevk etmiştir.
Topliça Nehri yakınlarında bulunan Ploşnik mevkiine gelen Osmanlı ordusu karşısında herhangi bir düşman bulamayınca, Kula Şahin paşa beraberinde 2 bin kadar akıncıyı bırakarak ordunun geri kalanını yağma hareketleri gerçekleştirmesi için görevlendirmiştir.
Osmanlı ordusunun iki ayrı kanada bölündüğünü gören Sırp ve Boşnak birlikler ani bir taarruzla 2 bin kişilik akıncı birliğine saldırmış ve bu birlik geri çekilmek zorunda kalmıştır. Daha sonra yağma faaliyetinde olan 18 bin kişilik orduya taarruz eden Sırp ve Boşnak askerleri, bu Osmanlı kuvvetini de mağlup etmişlerdir.
Ploşnik Savaşı Nedenleri
Osmanlı Devleti’nin aldığı ilk ciddi mağlubiyet olan Ploşnik Savaşı nedenleri şu şekildedir:
- Osmanlı Devleti’nin Niş, Manastır ve Sofya’yı ele geçirmesi ve bu durumun Sırp ve Boşnak prenslikleri tedirgin etmesi.
- Osmanlı ordusunun Dubravnica Muharebesi’nde mağlup edilmesinin bölge halklarını cesaretlendirmesi.
- Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’daki ilerleyişinin durdurulmak istenmesi.
Ploşnik Savaşı Sonuçları
1386 ya da 1387 tarihinde gerçekleşen Ploşnik Savaşı sonuçları şunlardır:
- Osmanlı Devleti ilk ciddi yenilgisini almıştır.
- Savaş alanındaki Osmanlı ordusunun büyük bir bölümü kaybedilmiştir.
- Rumeli’deki fetih hareketleri durma noktasına gelmiştir.
- Osmanlı Devleti’nin aldığı mağlubiyet Sırp ve Boşnaklar başta olmak üzere bölgedeki prenslikleri cesaretlendirmiştir.
Ploşnik Savaşı Önemi
Ploşnik Savaşı önemi, bu muharebenin Osmanlı Devleti’nin aldığı ilk ciddi yenilgi olmasından kaynaklanmaktadır. O tarihe kadar hiçbir sekteye uğramamış olan Rumeli fetih hareketi, bu savaş ile durma noktasına gelmiş ve bölgedeki prenslikler Osmanlı ordusunun da yenilebilir bir ordu olduğuna kanaat getirmişlerdir.
Ploşnik Savaşı sonrası özgüvenleri artan Balkan prenslikleri, buradan aldıkları cesaretle 1. Kosova Savaşı öncesi Osmanlı Devleti’ne karşı bir araya gelmişler ve Ploşnik Savaşı’nda büyük bir başarı kazanan Sırp prens Lazar Hrebelyanoviç komutasında Osmanlı Devleti’ne saldırmışlardır. Balkan prensliklerinde artan bu umutlar, 1. Kosova Savaşı’nın Osmanlılar tarafından kazanılmasının ardından yerini büyük bir paniğe bırakmıştır.
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