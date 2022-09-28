Kore Savaşı tarihi, nedenleri, sonuçları ve özeti

Kore’yi elinde tutan Japonya, 2. Dünya Savaşı’ndan mağlup olarak ayrıldıktan sonra bu bölgeyi, Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri’ne bırakmıştır. Kore’ye hâkim olan iki ülke arasında çıkan anlaşmazlıklardan sonra her iki devlet de kuzeyde ve güneyde kendilerine bağlı hükümetler kurarak, 1948 senesinde bölgeden çekilmişlerdir. Buna göre Kuzey Kore SSCB etkisinde kalırken Güney Kore ise ABD vesayeti altında kalmıştır ve 38. enlem bu iki ülke arasında sınır kabul edilmiştir.

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında yaşanan Kore Savaşı tarihi 1950’dir. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri’nin de dâhil olması ile uluslararası bir boyut kazanan Kore Savaşı; 1953 tarihinde imzalanan Kore Ateşkes Antlaşması ile sona ermiştir. Tüm bu bilgiler ışığında Kore Savaşı ne kadar sürdü sorusuna verilecek cevap 3 yıl olacaktır.

Savaşın başlangıcından sonuna kadar toplam 14.939 askeriyle Kore’deki varlığını sürdüren Türkiye neden Kore Savaşı’na katıldı? Kore Savaşı’nda kaç Türk askeri şehit oldu? İşte, Kore Savaşı tarihi ile alakalı tüm detaylar…

25 Haziran 1950 tarihinde Kuzey Kore’nin 38. enlemi aşarak Güney Kore’yi işgal hareketine başlaması ABD’yi harekete geçirmiş ve ABD başkanı Truman bu işgal hareketini bir SSCB-Çin işbirliği olarak gördüğünü belirtmiştir. Yaşanan bu gelişmelerin ardından ABD Birleşmiş Milletlere başvurarak, Güney Kore’ye yardım edilmesine dair bir önerge vermiş ve bu önerge kabul edilmiştir.

Birleşmiş Milletlere dâhil olan 21 ülkenin askeri gücü ile Kore toprakları üzerindeki Kuzey Kore işgali önlenmeye çalışılmış ve 1953 tarihinde imzalanan Panmunjom antlaşması ile Kore Savaşı sona ermiştir.

Peki, Kore Savaşı’nı kim kazandı? Kore Savaşı ile Kuzey Kore birlikleri Güney Kore’den püskürtülmüştür fakat savaşın her iki tarafı da herhangi bir kazanç elde edememişlerdir.

Türkiye Neden Kore Savaşı’na katıldı?

Türkiye artan Sovyetleri Birliği tehlikesine karşı NATO’ya üye olabilmek için Kore’ye asker göndermiştir. Savaşın başından 1953 yılında sona ermesine kadar toplam 14.939 Türk askeri Kore’deki Birleşmiş Milletler ordularında görev yapmıştır.

Konuya ilgi duyanların merak ettiği hususlardan biri de Kore Savaşı’nda kaç Türk askeri şehit oldu? sorusunun cevabıdır. Kore Savaşı Türk şehitleri sayısı 722’dir. Şehit sayısına kaybolanlar, yaralananlar ve esir alınanlar da eklendiğinde, Türk ordusu zayiat oranı bakımından Amerika Birleşik Devletleri’nin ardından ikinci sırada yer almaktadır.

Kore Savaşı Sonuçları