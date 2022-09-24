Plevne Savaşı tarihi, nedenleri, sonuçları ve önemi

93 Harbi’nin en önemli muharebelerinden biri olan ve gerçekleşen direnişin Tür milletinde milli bir heyecan yarattığı Plevne Savaşı hangi padişah döneminde yapılmıştır? Plevne kahramanı kimdir? İşte, tüm detaylar…

Plevne Savaşı nedir?

Plevne Savaşı ya da Plevne Muharebesi; 1877 – 1878 Osmanlı – Rus Harbi sırasında Osmanlılara ait olan Plevne şehrinin Rus birlikler tarafından kuşatılması sonucu gerçekleşen bir savaştır. Peki, Rus ve Rumenlerden oluşan ordulara karşı şehri savunan Plevne kahramanı kimdir? Zor şartlara karşı Plevne’yi büyük bir kahramanlık göstererek savunan Osmanlı orduları komutanı Gazi Osman Paşa’dır.

Plevne Savaşı tarafları toplamda dört muharebede karşı karşıya gelmişlerdir. Peki, Plevne Savaşı kaç gün sürdü? Toplam dört ayrı muharebeden oluşan Plevne Savaşı, 145 gün sürmüştür.

Plevne Muharebesi

93 Harbi sırasında Rus birliklerinin Balkanlarda ilerlemesi üzerine gerçekleşen ilk muharebedir. Rusları engellemek ve Niğbolu Kalesi’ni kurtarmak için yola çıkan Osman Paşa komutasındaki ordular, 7 Temmuz 1877 tarihinde Plevne’ye ulaşmıştır.

Osmanlı ordularının Plevne’de toplandığının haberini alan Ruslar, Osmanlı orduları üzerine taarruza kalkmış fakat başarılı olamamışlardır. Gerçekleşen I. Plevne Muharebesi’nde Rus birlikler çok sayıda kayıp vererek kuzeye çekilmek zorunda kalmışladır.

Plevne Muharebesi

Rusların ikinci taarruz emriyle gerçekleşen II. Plevne Muharebesi’nde Rus birlikler yaklaşık olarak 60 bin, Osmanlı ordusu ise onun yarısı kadar askeri personele sahiptir. 18 Temmuz sabahı başlayan Rus saldırısı da Osmanlı orduları tarafından püskürtülmüştür. Muharebenin ikinci günü Osman Paşa’nın verdiği taarruz emriyle harekete geçen Osmanlı ordusu, geri çekilen Rusları bozguna uğratmıştır.