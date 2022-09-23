Pasinler Savaşı tarihi, nedenleri, sonuçları ve önemi

Anadolu’nun Türklere yurt olmasının önemli bir safhası olan ve ilk Bizans – Selçuklu savaşı olması açısından da Türk tarihinde önemli bir yeri olan Pasinler Savaşı önemi nedir? Pasinler Savaşı kaç yılında yapılmıştır? İşte, Pasinler Savaşı tarihi ile ilgili tüm detaylar…
Pasinler Savaşı Hangi Devletler Arasında Olmuştur?
Bir Selçuklu beyi olan İbrahim Yınal Bey’in Anadolu üzerine gerçekleşen akınları sonunda yaşanan Pasinler Savaşı; Selçuklular ile Bizans İmparatorluğu arasında gerçekleşmiştir. Gürcü Krallığının da Bizans İmparatorluğu ile müttefik olduğu Pasinler Savaşı tarihi, 1048’dir.
Pasinler Savaşı Tarihi
Bizans İmparatorluğu, doğu sınırında bulunan Gürcü Krallığı’nda ortaya çıkan iç mücadelelere dâhil olarak, mevcut krala karşı isyan etmiş olan IV. Liparit’e destek vermiş ve onu Bizanslı bir yönetici olarak kabul etmişlerdir.
Bizans İmparatorluğu’nun doğu sınırında meydana gelen bu gelişmelerle, Bizans İmparatorluğu ile Selçuklular komşu olmuşlardır. Bu bölgedeki Bizans gücünün ne boyutta olduğunu öğrenmek isteyen Selçuklular, 1048 yılında Anadolu üzerine bir akın gerçekleştirmiş ve bu akınların sonunda bazı Bizans kentlerini ele geçirmiştir.
Anadolu üzerine gerçekleşen bu Selçuklu akınlarından büyük bir rahatsızlık duyan Bizans imparatoru IX. Konstantinos, bölgede bir ordu oluşturmuş ve bu orduya bir Gürcü birliği de eklenmiştir. Selçuklu akınlarını durdurmak için oluşturulan Bizans-Gürcü ordusu, Pasinler Ovası’nda konuşlanarak Selçuklu ordularını beklemeye başlamışlardır.
Kutalmış ve İbrahim Yınal Bey’in komuta ettiği Selçuklu ordusu ile Bizans-Gürcü orduları 10 Eylül 1048 tarihinde Pasinler Ovası’nda karşı karşıya gelmişler ve savaş Selçukluların galibiyetiyle sonuçlanmıştır.
Gerçekleşen savaşın sonunda IV. Liparit de dâhil olmak üzere birçok esir alan Selçuklu orduları aynı zamanda büyük ganimetler de elde etmiştir.
Savaşın sonunda Bizans İmparatorluğu’nun talebiyle iki devlet bir barış antlaşması imzalamıştır. Bu barışın hükümlerine göre Bizans İmparatorluğu; İstanbul’da Emeviler tarafından yaptırılan cami ve medresenin tamir edilmesini ve camiye Tuğrul Bey’in simgesi olan ok ve yay işaretlerinin işlenmesini kabul etmişlerdir.
Pasinler Savaşı Nedenleri
1048 yılında gerçekleşen ve Selçuklu Devleti’nin galibiyetiyle sonuçlanan Pasinler Savaşı nedenleri şu şekildedir:
- Selçukluların Anadolu’yu Türkleştirmek istemeleri.
- Selçuklu akıncılarının Anadolu üzerine gerçekleştirdikleri akınların Bizans İmparatorluğu için büyük bir tehdit olması.
- Bizans İmparatorluğu’nun, doğu sınırında güçlü bir devlet istememesi.
Pasinler Savaşı Sonuçları
Pasinler Savaşı; Anadolu’nun kapılarını Türklere aralayan savaş olarak değerlendirilmektedir. Öne çıkan Pasinler Savaşı sonuçları ise şunlardır:
- Savaşı kazanan Selçuklu ordusu büyük bir ganimet elde etmiştir.
- Gürcü kuvvetlerin komutanı IV. Liparit, Selçuklular tarafından esir alınmıştır.
- Bizans İmparatorluğu’nun eski gücünden uzak olduğu anlaşılmıştır.
- Bu savaş ile Anadolu’nun kapıları Türkler için aralanmıştır. Bu tarihten sonra Anadolu üzerine yapılan akınlar artarak devam etmiştir.
Pasinler Savaşı Önemi
1048 yılında gerçekleşen Pasinler Savaşı; 1306 yılına kadar sürecek olan Selçuklu – Bizans savaşlarının ilki olması açısından büyük bir öneme sahiptir. Selçukluların çok önemli bir stratejik galibiyet aldıkları Pasinler Savaşı ile Anadolu’nun kapıları Türkler için aralanmış ve Selçuklular büyük bir moral üstünlüğü sağlamışlardır. Ayrıca Pasinler Savaşı; Selçukluların Bizans İmparatorluğu’na karşı aldığı ilk savaş galibiyeti olarak da tarihi kaynaklarda yerini almıştır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!