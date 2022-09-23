Büyük Taarruz nerede ve ne zaman başladı?

Kurtuluş Savaşı’nın askeri safhasını kapatan ve diplomatik safhasını açan Büyük Taarruz savaşı diğer adı nedir? Büyük Taarruz komutanları kimlerdir? İşte, tüm detaylar…
Büyük Taarruz Ne Zaman Başladı?
Yunan işgal kuvvetlerine karşı Batı Cephesi’nde başlatılmış olan Büyük Taarruz 26 Ağustos 1922 tarihinde başlamıştır. 14 Ağustos’ta saldırı için yürüyüşüne başlayan Türk ordusu 26 Ağustos’ta taarruza geçmiştir. Gerçekleşen savaşın sonunda 9 Eylül 1922’de İzmir Yunan işgalinden kurtarılmış; 18 Eylül’de ise Yunan ordusu Anadolu’yu tamamen terk etmiştir.
Büyük Taarruz Nerede Başladı?
Büyük Taarruz; sabah 04:30’daki topçu ateşiyle birlikte Afyonkarahisar Kocatepe’de başlamıştır. Yoğun topçu ateşi ile devam eden savaşta sabah 6 sularında Türk birlikleri Tınaztepe’ye hücum etmişler ve bu bölgeyi işgalcilerden geri almışlardır.
Büyük Taarruz Tarihi
Büyük Taarruz’un, Sakarya Meydan Muharebesi’nden yaklaşık 1 sene sonra gerçekleştirilmiş olmasının birçok nedeni bulunmaktadır. Bu geçen 1 sene içinde Türk ordusu çeşitli eğitimler almış, ordudaki asker sayısı arttırılmış ve Büyük Taarruz’un her aşaması planlanmıştır.
26 Ağustos gecesi, Türk birlikleri Ahır Dağları üzerinden Yunan hattının arkasına gerisine intikal etmiş ve bu yürüyüş gece boyu sürmüştür. 26 Ağustos sabah saatlerinde Mustafa Kemal Paşa yanında İsmet ve Fevzi Paşa ile beraber Büyük Taarruz’u yönetmek üzere Kocatepe’deki yerini almıştır.
Büyük Taarruz; sabah 04:30’da yoğun topçu atışıyla başlamış ve Türk birlikleri 06:00 sularında Tınaztepe’yi düşman işgalinden temizlemişlerdir.
27 Ağustos sabahı Türk ordusu tüm cephelerde yeniden taarruza geçerek Afyonkarahisar’ı geri almayı başarmış ve karargâh Afyonkarahisar’a taşınmıştır.
30 Ağustos 1922’ de gerçekleşen Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nde Yunan birlikleri dört taraftan da sarılarak büyük bir bozguna uğratılmış ve aynı Kütahya, Yunan işgalcilerden temizlenmiştir.
İmha edilen Yunan birliklerinden arda kalanların geri çekilmesinin başlamasının ardından, Mustafa Kemal Paşa’nın ‘’Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri1’’ emriyle 1 Eylül’de takip hareketi başlamış ve 2 Eylül tarihinde Yunan orduları komutanı Trikopis esir edilmiştir.
9 Eylül 1922 tarihinde Türk birlikleri İzmir’e girmiş ve şehir, düşman işgalinden kurtarılmıştır. Takip eden günlerde Bursa, Karacabey, Urla, Bandırma ve Erdek gibi yerlerin de Yunan işgalcilerden temizlenmesiyle Batı Anadolu’daki Yunan işgali sona ermiştir.
Büyük Taarruz Komutanları
- Mustafa Kemal Paşa
- İsmet Paşa
- Fevzi Paşa
Büyük Taarruz Nedenleri
Büyük Taarruz’un gerçekleşmesinin en büyük nedeni; Batı Anadolu’da sürmekte olan Yunan işgalini sona erdirmek ve tüm yurdu düşman işgalinden temizlemektir. Bu ülküden hareketle 26 Ağustos 1922’de taarruz başlamış ve 18 Eylül’de Yunanların Anadolu’yu terk etmeleriyle sona ermiştir.
Büyük Taarruz Sonuçları
- Kazanılan zaferle birlikte Türk toprakları işgal kuvvetlerinden tamamen temizlenmiştir.
- Askeri güçle kabul ettirilmek istenen Sevr Antlaşması yırtılıp atılmıştır.
- Kazanılan zaferle birlikte yeni Türk devletinin temelleri atılmıştır.
- Savaşın ardından önce Mudanya Ateşkes Antlaşması ardından da Lozan Barış Antlaşması imzalanmıştır. Türkiye bağımsızlığını tüm dünyaya kabul ettirmiştir.
Büyük Taarruz Önemi
Büyük Taarruz ile birlikte Türk milleti yeniden bağımsızlığına kavuşmuş ve yeni kurulacak olan Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri atılmıştır. Bu savaş ile Türk milletinin esir edilemez olduğu bir kez daha görülmüş ve bu tablo birçok mazlum millete örnek olmuştur.
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