Başkomutanlık Meydan Muhaberesi nerede ve ne zaman başladı?

Anadolu’daki Yunan işgalini sona erdiren ve Türk milletinin bağımsızlığa kavuşmasını sağlayan Başkomutanlık Meydan Muharebesi ne zaman yapıldı? Başkomutanlık Meydan Muharebesi önemi nedir? İşte, tüm detaylar…
Başkomutanlık Meydan Muharebesi Ne Zaman Yapıldı?
Büyük Taarruz’un en önemli safhalarından biri olan Başkomutanlık Meydan Muharebesi 30 Ağustos 1922 tarihinde gerçekleşmiştir. Yunan birliklerinin imha edilip dağıtıldığı bu savaşın neticesinde Türk birlikleri aynı gün Kütahya’yı da düşman işgalinden kurtarmışlardır.
Başkomutanlık Meydan Muharebesi Nerede Yapıldı?
Türk ve Yunan kuvvetleri arasında gerçekleşen Başkomutanlık Meydan Muharebesi Kütahya’ya bağlı olan Dumlupınar mevkiinde gerçekleşmiştir. Başkomutanlık Meydan Muharebesi diğer adı nedir diye sorulduğunda verilecek cevap da savaşın yapıldığı yerden hareketle Dumlupınar Meydan Muharebesi olacaktır.
Başkomutanlık Meydan Muharebesi Tarihi
26 Ağustos sabahı 04:30’da başlayan Büyük Taarruz yoğun topçu ateşiyle başlamış ve ardından gelen piyade taarruzuyla Tınaztepe, Belentepe ve Kalecik düşman işgalinde kurtarılmıştır.
Aynı günün akşam saatlerinde Türk süvarileri Yunan cephesinin gerisine sızmayı başarmış ve Afyon ile İzmir’deki Yunan karargâhı arasındaki haberleşme hattını koparmayı başarmıştır.
Yunan orduları komutanı olan Trikopis, yaşanan bu gelişmelerden sonra elindeki tek şansın Türk birlikleri üzerine ani bir gece taarruzu yapmak olduğuna karar vermiş o gece 4. Yunan piyade tümeninin Türk birlikleri tarafından dağıtılması bu planları bozmuştur.
27 Ağustos sabahı, 4. Piyade Tümeni’nin dağılmasına bir de 1. Yunan Piyade Tümeni’nin verdiği ağır kayıplar eklenince Yunan Cephesi tamamen yarılmış ve Yunan ordusu kuzeybatı yönüne çekilmeye başlamıştır.
Dumlupınar’a doğru çekilmeye başlayan Yunan ordusunda büyük bir sevk ve idare problemi ortaya çıkmıştır. 28 ile 30 Ağustos arasında Türk birlikleri ile Yunan orduları arasında yaşanan çatışmalar da Yunanların mevzi almalarını engellemiştir. 30 Ağustos günü Yunan ordusunun içinde bulunduğu şartlardan yararlanan 2. Türk Ordusu, Yunan birlikleri arasındaki boşluktan içeri girmeyi başarmış ve 30 Ağustos akşam 19:30’a kadar süren muharebede Yunan birlikleri imha edilip dağıtılmıştır.
30 Ağustos tarihinde gerçekleşen Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nde 4. ve 12. Yunan tümenleri tamamen yok olmuş ve Yunan komutan Trikopis esir alınmıştır. Ayrıca kazanılan bu zaferin ardından aynı gün Türk birlikleri Kütahya’ya girerek burayı düşman işgalinden kurtarmışlardır.
Yaşanan bu savaştan sonra arda kalan Yunan birlikleri İzmir’e doğru kaçmaya başlamış ve Türk birlikleri de Mustafa Kemal Paşa’nın ‘’Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir; ileri!’’ emriyle Yunan birliklerinin peşine düşmüştür.
Başkomutanlık Meydan Muharebesi Komutanları
- Mustafa Kemal Paşa
- İsmet Paşa
- Fevzi Paşa
- Fahrettin Paşa
- Yakup Şevki Paşa
- Nurettin Paşa
Başkomutanlık Meydan Muharebesi Nedenleri
30 Ağustos 1922 tarihinde gerçekleşen Başkomutanlık Meydan Muharebesi nedenleri başında, Yunan ordusunun imha edilmesi ve yurdun düşman işgalinden temizlenmesi gelmektedir.
Başkomutanlık Meydan Muharebesi Sonuçları
- Yunan ordusunun büyük bir bölümü imha edilmiştir.
- Yunan ordularından arda kalan birlikler İzmir bölgesine doğru geri çekilmeye başlamıştır.
- Yunan ordusu komutanı Trikopis esir düşmüştür.
- Geri çekilen Yunan birliklerinin peşine düşen Türk ordusu 9 Eylül günü İzmir’e girmiştir.
- İzmir’den sonra Bursa, Karacabey, Urla, Çeşme, Bandırma ve Erdek düşman işgalinden temizlenmiştir.
- Yunan birlikleri 18 Eylül 1922 tarihinde Anadolu’yu terk etmişlerdir.
Başkomutanlık Meydan Muharebesi Önemi
Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile Yunan kuvvetleri neredeyse tamamen imha edilmiş ve bu sayede de Anadolu’daki Yunan işgali sona ermiştir.
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