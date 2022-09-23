Başkomutanlık Meydan Muhaberesi nerede ve ne zaman başladı?

Anadolu’daki Yunan işgalini sona erdiren ve Türk milletinin bağımsızlığa kavuşmasını sağlayan Başkomutanlık Meydan Muharebesi ne zaman yapıldı? Başkomutanlık Meydan Muharebesi önemi nedir? İşte, tüm detaylar…

Başkomutanlık Meydan Muharebesi Ne Zaman Yapıldı?

Büyük Taarruz’un en önemli safhalarından biri olan Başkomutanlık Meydan Muharebesi 30 Ağustos 1922 tarihinde gerçekleşmiştir. Yunan birliklerinin imha edilip dağıtıldığı bu savaşın neticesinde Türk birlikleri aynı gün Kütahya’yı da düşman işgalinden kurtarmışlardır.

Başkomutanlık Meydan Muharebesi Nerede Yapıldı?

Türk ve Yunan kuvvetleri arasında gerçekleşen Başkomutanlık Meydan Muharebesi Kütahya’ya bağlı olan Dumlupınar mevkiinde gerçekleşmiştir. Başkomutanlık Meydan Muharebesi diğer adı nedir diye sorulduğunda verilecek cevap da savaşın yapıldığı yerden hareketle Dumlupınar Meydan Muharebesi olacaktır.

Başkomutanlık Meydan Muharebesi Tarihi

26 Ağustos sabahı 04:30’da başlayan Büyük Taarruz yoğun topçu ateşiyle başlamış ve ardından gelen piyade taarruzuyla Tınaztepe, Belentepe ve Kalecik düşman işgalinde kurtarılmıştır.

Aynı günün akşam saatlerinde Türk süvarileri Yunan cephesinin gerisine sızmayı başarmış ve Afyon ile İzmir’deki Yunan karargâhı arasındaki haberleşme hattını koparmayı başarmıştır.

Yunan orduları komutanı olan Trikopis, yaşanan bu gelişmelerden sonra elindeki tek şansın Türk birlikleri üzerine ani bir gece taarruzu yapmak olduğuna karar vermiş o gece 4. Yunan piyade tümeninin Türk birlikleri tarafından dağıtılması bu planları bozmuştur.

27 Ağustos sabahı, 4. Piyade Tümeni’nin dağılmasına bir de 1. Yunan Piyade Tümeni’nin verdiği ağır kayıplar eklenince Yunan Cephesi tamamen yarılmış ve Yunan ordusu kuzeybatı yönüne çekilmeye başlamıştır.