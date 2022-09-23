Balkan Antantı nedir, ne anlama gelir?

İmza atan Balkan ülkelerinin birbirlerinin sınırlarını koruduğu ve sınırlar tehdit edildiğinde bu sınırların korunacağını bildiren Balkan Antantı önemi nedir? İşte, tüm detaylar…

Balkan Antantı Ne Zaman İmzalandı?

Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya arasında imzalanan Balkan Antantı; 9 Şubat 1934 tarihinde Atina’da imzalanmıştır.

Balkan Antantı Neden İmzalandı?

1933 yılından itibaren Almanya’da Nazilerin iktidarı ele alması ve İtalya’nın Balkanlar ve Akdeniz’e yönelik yayılmacı bir tavır içinde bulunması, Balkan Antantı için belirleyici olmuştur. Gerek dünya barışını gerekse de Balkan coğrafyasının düzenini tehdit eden bu tablo karşısında Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya arasında bir yakınlaşma başlamış ve en nihayetinde 9 Şubat 1934 tarihinde bu 4 ülke tarafından Balkan Antantı imzalanmıştır.

Balkan Antantı Tarihi

Dünya Savaşı’nın ardından Balkanlardaki durumdan memnun olmayan Arnavutluk ve Bulgaristan; sınırlarını genişletmek istiyorlar; Romanya, Yugoslavya ve Yunanistan ise mevcut düzenin bozulmasını istemiyordu.

Balkanlarda ortaya çıkan bu tablo ilk olarak Türkiye ile Yunanistan’ı birbirine yakınlaştırmış ve bu iki ülke arasında 1933 yılında bir dostluk anlaşması imzalanmıştır. Bunun üzerine Bulgaristan tehdidinden rahatsız olan Yugoslavya ve Romanya da harekete geçmiş ve aynı yıl Türkiye ile birer dostluk antlaşması imzalamışlardır.

Almanya’da Nazilerin iktidara gelmesi, İtalya’nın ise Akdeniz ve Balkanlarda yayılma arzusu da bölgeyi tehdit eden bir başka önemli unsur olmuştur. Özellikle bölge üzerinde hedefleri olan Bulgaristan’ın, Almanya ve İtalya’nın da desteğini alması dört ülkeyi harekete geçirmiştir.